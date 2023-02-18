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「丟陳時中砂畫」監視畫面外流 立院：管姓、羅姓立委曾調閱翻拍

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
陳時中砂畫被民進黨立委何志偉放置在立院公共區域走廊的監視器畫面流出到媒體上放送，引發朝野立委抗議資安管控問題。本報資料照片
陳時中砂畫被民進黨立委何志偉放置在立院公共區域走廊的監視器畫面流出到媒體上放送，引發朝野立委抗議資安管控問題。本報資料照片

去年10月台北市長競選期間，民進黨候選人陳時中的一幅砂畫被放置在立法院公共走廊區域，媒體報導為民進黨立委何志偉「棄置」，內政部前部長徐國勇更在電視節目上放出何志偉放砂畫的監視器畫面，引發朝野抗議資安管控問題，要求立院調查。

立法院14日調查結果出爐，該調查報告指出，媒體22日報導後，10月24日由管ＯＯ、羅ＯＯ委員國會辦公室提出「申請調閱相關監視器影像資料並提供影片」，經總務處通知後委員辦公室派員至監控室查閱相關影像，並且翻拍影像資料以為佐證。

立院報告也指出，後來有媒體披露監視器影像畫面，經查相關資料「確非由本院行政人員外流」，也非立法院原始影像資料，未來影像申請調閱將更嚴謹，且禁止翻拍。

一位立法院資深助理表示，這件事很明顯就是政治攻防，但站在立法院常有涉及政府要務甚至國安機密的事件，院內監視畫面外流絕對不應該發生，如果是立委調閱，現在雖說不能翻拍、只能當場看，但界線仍模糊，應該要再設計一套更嚴謹的調閱SOP。

根據立法院調查報告，由管ＯＯ、羅ＯＯ委員國會辦公室提出「申請調閱相關監視器影像資料並提供影片」，經總務處通知後委員辦公室派員至監控室查閱相關影像，並且翻拍影像資料。圖／取自立法院監視影像資料流出行政調查結果說明
根據立法院調查報告，由管ＯＯ、羅ＯＯ委員國會辦公室提出「申請調閱相關監視器影像資料並提供影片」，經總務處通知後委員辦公室派員至監控室查閱相關影像，並且翻拍影像資料。圖／取自立法院監視影像資料流出行政調查結果說明
根據立法院調查報告，由管ＯＯ、羅ＯＯ委員國會辦公室提出「申請調閱相關監視器影像資料並提供影片」，經總務處通知後委員辦公室派員至監控室查閱相關影像，並且翻拍影像資料。圖／取自立法院監視影像資料流出行政調查結果說明
根據立法院調查報告，由管ＯＯ、羅ＯＯ委員國會辦公室提出「申請調閱相關監視器影像資料並提供影片」，經總務處通知後委員辦公室派員至監控室查閱相關影像，並且翻拍影像資料。圖／取自立法院監視影像資料流出行政調查結果說明

陳宗彥 陳琬惠

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