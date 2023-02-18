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陳宗彥請辭 陳琬惠再爆監聽譯文控台南地檢署吃案 籲賴清德道歉

涉聯合行為 台泥、國產、亞東等18家業者挨罰逾2億

陳宗彥捲11年前性醜聞請辭 陳建仁已准辭僅4字回應

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陳宗彥請辭！陳琬惠再爆監聽譯文控台南地檢署吃案 籲賴清德道歉

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
民眾黨立委陳琬惠昨天爆料行政院發言人陳宗彥接受性招待，今天再公布一份檢察官當年提出繼續監察理由譯文，再度質疑台南地檢署吃案。記者侯俐安／攝影
民眾黨立委陳琬惠昨天爆料行政院發言人陳宗彥接受性招待，今天再公布一份檢察官當年提出繼續監察理由譯文，再度質疑台南地檢署吃案。記者侯俐安／攝影

民眾黨立委陳琬惠昨天爆料，行政院前發言人陳宗彥11年前擔任台南市政府新聞處長時常態性喝花酒。陳宗彥昨晚閃辭，成為行政院任期最短發言人。陳琬惠今天再公布一份檢察官當年提出繼續監察理由譯文，要求釐清招待之「對價細節」。

她說，此案關鍵不只是陳宗彥接受性招待，而是幫酒店業者喬事情，台南地檢署「就是吃案」，要求法務部一個月內提出報告，並呼籲當時擔任台南市長的副總統賴清德出面說明，「斷尾求生不能掩蓋醜聞」。

陳琬惠昨天曾拿出2014年台南地檢署內部簽呈，指當初檢察官就上簽呈，載明要查業者「連恆、王孝瑋疑涉行賄現任台南市政府民政局長陳宗彥」，報請簽准分他案偵辦，但最後不了了之。她今天再提出一份譯文，是當時檢察官在監聽事項結束後，提出繼續監察理由，希望可以繼續監聽。

她轉述，在繼續監聽理由中其中一點，寫到，本次監察期間發現，該「0921-xxx-xxx」是由台南市政府新聞及國際關係處長陳宗彥持有，「陳宗彥於本署監控期間，多次與豆哥聯繫制店內消費，研判陳宗彥有接受業者招待之陋習，而由本次監控已關，豆哥當有求於陳宗彥，陳宗彥允諾幫忙，為釐清性招待往來之對價細節，尚有針對陳宗彥持用上開手機進行監控之必要」。

陳琬惠說，陳宗彥接受性招待不只是私德，更是司法不張。昨天公布簽呈後，媒體找到當時檢察長費玲玲，都稱「不便受訪也不便表示任何看法，但面對性招待及處理行政業務等，根據刑法228條本就有貪汙疑慮。「這就是吃案」，台南地檢署有檢察官明明白白寫「陳宗彥」，最後卻只查妨害風化，完全沒有針對簽呈寫到涉及貪汙治罪條例。她呼籲法務部長蔡清祥在一個月內提出調查結果，向全民報告。

陳琬惠進一步問行政院長陳建仁，「當初閣揆名單是怎麼做選擇的？又是誰來推薦」，當陳宗彥成為歷任任期最短發言人，陳建仁是否要重新考慮一遍閣員名單，提出更有能力治理公眾利益的官員？

她也問副總統賴清德，這幾周手段頻頻，反黑、學倫，大刀一刀刀砍向民進黨內部夥伴，但當時執掌的台南市政府，近期不斷爆出各種問題，除了廢爐渣，還有黑金，這兩天又是接受性招待，「難道賴主席本人不用面對自己的過去嗎？不用面對當時市政府團隊混亂的問題嗎？」她要求賴主席要對國民道歉，對台南市民道歉。

陳琬惠誓言追查到底，也呼籲各界將不公不義的事情都歡迎把資料給她，「如果沒有直球對決，就沒辦法把話說清楚」。

陳宗彥 陳琬惠

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