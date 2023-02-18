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桃園立委選戰 藍綠青壯世代紛表態

聯合報／ 記者鄭國樑翁唯真陳右豪／桃園報導
桃園市議長邱奕勝姪子、桃園市長張善政選舉期間的青年發言人31歲的邱繼泰昨宣布投入桃園立委第6選區選舉。記者翁唯真／攝影
桃園市議長邱奕勝姪子、桃園市長張善政選舉期間的青年發言人31歲的邱繼泰昨宣布投入桃園立委第6選區選舉。記者翁唯真／攝影

爭取2024立委，藍綠青壯世代紛紛表態，桃園各選區都有人宣布爭取國會殿堂一席之地，其中不乏實力堅強的現任議員或在地深耕多年的政壇人士。隨著時間越來越近，角逐的人馬越來越多，但藍綠雙方市黨部均未鬆口，強調一切將由黨中央決定。

桃園市第1選區現任立委是民進黨籍的鄭運鵬，外傳他有機會轉戰不分區，讓同黨的前立委黃適卓、前議員郭麗華都有意爭取提名。國民黨方面雖未明朗，但無黨籍議員的牛煦庭恢復國民黨黨權，雖然對外稱還在考慮，但動作被外界視為爭取國民黨提名的起手式。

第3選區方面，國民黨立委魯明哲深耕地方多年，桃園市議長邱奕勝也力挺，角逐連任機會大。不過，民進黨去年地方選舉在中壢提名5席市議員全上，氣勢比國民黨7中5更強，再加上黨籍議員彭俊豪2020年僅以些微差距輸給魯明哲，不排除明年再戰可能；據了解，彭俊豪今天將在地方舉行感恩餐會，會否宣布參選，地方也在觀望。

邱奕勝的姪子邱繼泰昨天宣布參選第六選區立委，除了邱奕勝，多名國民黨議員和無黨籍議員到場相挺，聲勢浩大，不過同黨前立委孫大千也有意爭取同區立委提名，黨內角力仍存在。

部分選區也出現黨內競爭情況。外傳第5選區國民黨立委呂玉玲有機會列不分區，黨籍市議員舒翠玲與黃敬平都有意爭取提名，民進黨方面也有市議員楊家俍、劉仁照在競爭；選情最爆炸則是第4選區，民進黨有鄭文燦時期的資科局長余宛如、前議員范綱祥和去年在楊梅競選議員失利的蕭立妍宣布參戰；第2選區過去被視為深綠選區，不過國民黨也可能由市議員涂權吉挑戰現任民進黨立委黃世杰

關於立委提名一事，國民黨桃園市黨部主委黃敏恭表示，主席朱立倫已說過一切等南投立委補選結束再討論；民進黨桃園市黨部主委張丞儀雖說有待中央黨部擬定初選辦法，但民進黨中執委、市議員呂林小鳳期待桃園能先以協調方式決定人選，協調不成再做民調初選。

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