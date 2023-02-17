國家交響樂團4月國際巡演 今在總統府演出「美濃之道」

蔡英文總統今天接見「國家交響樂團（NSO台灣愛樂）」，感謝大家把台灣的音樂和文化帶到世界各地，提高台灣國際能見度，也引領國內音樂藝術及民眾走進音樂廳。並期盼讓台灣的聲音，在國際上被更多人聽到。

蔡總統到場後，先欣賞NSO現場演出「美濃之道」曲目，隨後致詞感謝大家帶來這麼優美的演出。她表示，這首「美濃之道」是李元貞老師以客家元素創作出來的作品。透過大家的演出，為總統府這座百年建築增添許多藝術氣息。

蔡總統表示，NSO將在4月啟程進行國際巡演。這是疫情後，同時是國際知名的指揮家準馬寇爾（Jun Märkl）音樂總監就任後，NSO第一次的海外巡演。這次也是台灣國家交響樂團第一次受邀到美國「約翰甘迺迪表演藝術中心」以及「林肯表演藝術中心」演出，創下新的里程碑。接下來，大家會在美國和日本，以「來自台灣From Formosa」為主題，向世界展現台灣的文化實力。

蔡總統表示，NSO除了將演出經典的古典樂曲，也會詮釋台灣音樂作品，包括剛才的「美濃之道」，還有陳可嘉老師特別為這次巡演創作的「潮生潮落」，也會在這次進行全球首演，讓海外的樂迷欣賞台灣的音樂，相信大家都很期待。

蔡總統說，她要藉著今天的機會謝謝NSO，過去30多年來代表台灣走訪世界各地，舉辦一場又一場的精采表演。這不僅提高台灣的國際能見度，也引領國內音樂藝術以及民眾走進音樂廳的風潮。此外，NSO也努力培養、發掘更多年輕一代的音樂人才，並持續走入校園、偏鄉演出，把音樂藝術的種子在各領域扎根，為更多民眾帶來豐富多元的音樂饗宴。

準馬寇爾致詞時表示，在他生命中的許多時刻，台灣都給予其溫暖的歡迎。他在1797年還是學生之時，造訪了故宮博物院，立刻為此座美麗島嶼及人民深深著迷；2018年開始在NSO服務，從客座指揮、藝術顧問，到成為音樂總監，他對這份工作的熱情及動力，每年都不斷成長。

準馬寇爾說，對古典音樂界而言，台灣是非常理想的地方，人民熱愛音樂、政府提供堅定支持，並且有很好的音樂廳及表演中心，交響樂團及音樂教育也有非常高的水準，以及許多充滿天賦的音樂家。台灣的這些優勢，古典音樂界都非常清楚，他希望可以讓更多人了解這個美好的地方，讓全世界看到台灣音樂表演的高超水準。

準馬寇爾說，他認為台灣的強項就在於多元性，這讓台灣與鄰近亞洲國家不同。這裡集結多元的想法，造就彈性、解決問題的能力、創意及對未來遠見的靈感，他很高興台灣政府一直支持這樣的多元性。他將在NSO發起各項計畫，集結台灣各地不同文化及背景的人才，鼓勵提出讓現在與未來世界更加美好的各項計畫與想法。他相信，音樂與藝術的創意能量，能強化社會中各領域的積極對話。