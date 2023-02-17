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陳宗彥被指喝花酒涉不法 藍委：陳建仁、賴清德都應說明
行政院發言人陳宗彥今被民眾黨立委陳琬惠及媒體指控，曾喝花酒、帶小姐出場涉不法，陳琬惠更質疑為何沒有司法調查。國民黨立法院黨團曾銘宗表示，陳宗彥應該說清楚，檢調也應對立委質疑、出面回應。國民黨立委李德維則表示，此事對政府衝擊大，「有就有、沒有就沒有」，陳宗彥要出來好好回應質疑。
李德維表示，陳宗彥歷任內政部次長、防疫副指揮官等要職，如果有的話，除下台面對司法，對整個政府體系在民眾信任度上，都是重擊，且陳宗彥被視為副總統賴清德人馬，勢必對賴清德領導民進黨有影響，包括閣揆陳建仁、賴清德都應對此有說法。
李德維也說，若沒有的話，也呼籲陳宗彥多開幾場記者會釋疑，不要連問題都不回答，更宜主動提證據自清。李德維也說，今天是新內閣開議第一天，政府還可能要慶幸，要不是國民黨杯葛陳建仁，讓陳建仁無法上台，不然陳建仁才剛做完施政報告就爆出此事，民眾對內閣觀感更差。
曾銘宗則強調，陳宗彥是行政院發言人，對外代表政府，現已有立委具名質疑，也提出相關資訊，呼籲陳宗彥趕快出來面對說清楚，而且檢調對於立委說的陳宗彥當年相關檢調的「案子為何不見？」也應出面還原事件，向民眾交代到底有無此事。
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