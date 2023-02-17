陳宗彥遭爆11年前接受性招待 鍾佳濱質疑惡意影射

行政院發言人陳宗彥今天被爆料11年前在地方政府期間，多次不當接受業者性招待。坊間流傳，陳宗彥11年前的事情被報出來，是民進黨內派系鬥爭，刻意要給副總統賴清德難堪。民進黨立委鍾佳濱表示，是否確有此事仍待商榷，除非有判刑、起訴，經過司法機關事實認定，否則顯然是一個惡意影射。

鍾佳濱表示，每個人每天都發生很多事情，爆料的人要舉證，而且如果真有其事，為什麼當時媒體沒有報導，直到現在才爆料11年前的事情，整件事情有待商榷。

鍾佳濱質疑，指控者含糊影射稱11年前發生的事情，現在問他11年前某一天發生什麼事，他自己可能都不記得，最重要的是有沒有為非作歹的事情被揭露，或有相關司法機關判決，不然如果有人惡意造謠，把以前中傷他人的事情拿出來再講一次，這樣不是很簡單嗎？