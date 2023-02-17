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國民黨杯葛立院空轉一上午 陳建仁施政報告順延下周

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
行政院長陳建仁與閣員上午進入立法院議場，民進黨立委爭相自拍合影。國民黨立委在旁表達「發現金一萬元」的立場。記者林澔一／攝影
行政院長陳建仁與閣員上午進入立法院議場，民進黨立委爭相自拍合影。國民黨立委在旁表達「發現金一萬元」的立場。記者林澔一／攝影

行政院長陳建仁今天首度到立法院施政報告並備質詢，國民黨立委占據主席台杯葛，不讓陳建仁上台報告。據悉，朝野黨團經過溝通後，預計下周五立法院再邀請陳建仁施政報告並備質詢，立法院今天空轉一個上午後就休息。另外，依照先前朝野協商共識，疫後振興與強化社會韌性特別條例將在下周二院會處理，立拚三讀通過。

行政院日前拍板經濟紅利全民共享，宣布全民普發現金六千元，但國民黨團主張每人普發一萬元，國民黨今天一早占據備詢台，不讓陳建仁上台報告，歷經朝野溝通後，同意陳建仁下周再赴立法院會提出施政報告及書面報告。

國民黨團總召曾銘宗表示，低薪、能源、政策、長照等四面向要求陳內閣提出說明，經過溝通，民進黨團同意下周五陳院長施政報告並提出書面報告，國民黨團會繼續努力捍衛權力。

立法院長游錫堃宣讀日前朝野協商結論，2月21日院會進行稅收超徵全民共享法案表決，完成立法程序，請各黨團20日下午進行朝野協商。

陳建仁 立法院 國民黨

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