聽新聞
test
0:00 / 0:00
遭踢爆「喝花酒」 酒店業者判決證據出現與陳宗彥對話紀錄
民眾黨立委陳琬惠下午指控行政院發言人陳宗彥擔任台南市府新聞處長期間曾到康樂隊，並帶小姐出場「喝咖啡」，陳琬惠出示相關證據，指陳宗彥和曾被判妨害風化罪的酒店業者王孝瑋交從甚密。經查台南地院當年判決文中，王應執行1年2月，緩刑2年，向公庫支付66萬元，證據清單中出現陳宗彥對話紀錄。
判決書指出，王等人除提供天上人間酒店等包廂給男客和女服務生約定至店外從事性交易外，並容留、媒介，向男客以每人每1.5小時收取2100元人頭費用，及收取包廂與服務生費用各1千元後，提供皇龍酒店包廂，由女服務生在包廂內提供男客半套，或約定至酒店外從事全套性交易。
包括王在內同案4人在內，經檢方起訴 ，聲請改成協商程序而為判決，台南地院合議庭裁定由受命法官獨任進行認罪協商程序。
其中，王孝瑋部分共同犯妨害風化罪共25罪，各處4月，應執行1年2月，緩刑2年，向公庫支付66萬元。
其中，該判決書內證據清單中，包括wechat「專業交人組」、「康樂行政」、「康樂聯合」、「台南行政專」、「聊天室 （3人）」、「專案6人組(9人）」群組對話紀錄、陳宗彥、格林對話紀錄。而「陳宗彥」與其對話紀錄名列其中，備受矚目。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言