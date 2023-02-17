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遭踢爆「喝花酒」 酒店業者判決證據出現與陳宗彥對話紀錄

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導
該酒店業者判決書內證據清單中，出現「陳宗彥」對話紀錄，備受矚目。記者邵心杰／翻攝
該酒店業者判決書內證據清單中，出現「陳宗彥」對話紀錄，備受矚目。記者邵心杰／翻攝

民眾黨立委陳琬惠下午指控行政院發言人陳宗彥擔任台南市府新聞處長期間曾到康樂隊，並帶小姐出場「喝咖啡」，陳琬惠出示相關證據，指陳宗彥和曾被判妨害風化罪的酒店業者王孝瑋交從甚密。經查台南地院當年判決文中，王應執行1年2月，緩刑2年，向公庫支付66萬元，證據清單中出現陳宗彥對話紀錄。

判決書指出，王等人除提供天上人間酒店等包廂給男客和女服務生約定至店外從事性交易外，並容留、媒介，向男客以每人每1.5小時收取2100元人頭費用，及收取包廂與服務生費用各1千元後，提供皇龍酒店包廂，由女服務生在包廂內提供男客半套，或約定至酒店外從事全套性交易。

包括王在內同案4人在內，經檢方起訴 ，聲請改成協商程序而為判決，台南地院合議庭裁定由受命法官獨任進行認罪協商程序。

其中，王孝瑋部分共同犯妨害風化罪共25罪，各處4月，應執行1年2月，緩刑2年，向公庫支付66萬元。

其中，該判決書內證據清單中，包括wechat「專業交人組」、「康樂行政」、「康樂聯合」、「台南行政專」、「聊天室 （3人）」、「專案6人組(9人）」群組對話紀錄、陳宗彥、格林對話紀錄。而「陳宗彥」與其對話紀錄名列其中，備受矚目。

陳宗彥 陳琬惠 酒店

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