火速駁斥接受不當性招待 她秀line對話再爆陳宗彥點名「小芸有空嗎？」

今原本是民眾黨立委陳琬惠立院總質詢首發，因國民黨團杯葛延會，下午她舉行記者會爆行政院發言人陳宗彥任台南新聞處長期間喝花酒，會後一小時內陳宗彥舉行記者會駁斥。陳宗彥記者會後，陳琬惠回應，「陳宗彥記者會無比可笑，根本迴避所有問題。請問陳建仁、賴清德：要背書嗎？」

陳琬惠出示陳宗彥與酒店業者王孝瑋line對話，以及當年台南地檢署檢察官欲偵辦陳、王涉嫌貪污治罪條例的簽呈，指後來該簽呈未過，質疑事後僅偵辦王孝瑋部分，王104年被判妨害風化罪。