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駁斥接受不當性招待 她再秀LINE對話爆陳宗彥點名「小芸有空嗎？」

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火速駁斥接受不當性招待 她秀line對話再爆陳宗彥點名「小芸有空嗎？」

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
陳琬惠出示陳宗彥與酒店業者王孝瑋line對話。記者歐陽良盈／翻攝
陳琬惠出示陳宗彥與酒店業者王孝瑋line對話。記者歐陽良盈／翻攝

今原本是民眾黨立委陳琬惠立院總質詢首發，因國民黨團杯葛延會，下午她舉行記者會爆行政院發言人陳宗彥任台南新聞處長期間喝花酒，會後一小時內陳宗彥舉行記者會駁斥。陳宗彥記者會後，陳琬惠回應，「陳宗彥記者會無比可笑，根本迴避所有問題。請問陳建仁、賴清德：要背書嗎？」

陳琬惠出示陳宗彥與酒店業者王孝瑋line對話，以及當年台南地檢署檢察官欲偵辦陳、王涉嫌貪污治罪條例的簽呈，指後來該簽呈未過，質疑事後僅偵辦王孝瑋部分，王104年被判妨害風化罪。

陳琬惠今記者會上出示當年（102年）陳宗彥和王孝瑋的line對話，對話截圖中，王孝瑋提「明天務必幫忙一下」等話，某次王先提「ＸＸ視聽歌唱場所變更使用工程」，陳宗彥則回「小芸有空嗎？」

民眾黨立委陳琬惠爆料行政院發言人陳宗彥任台南新聞處長期間接受招待喝花酒。記者歐陽良盈／翻攝
民眾黨立委陳琬惠爆料行政院發言人陳宗彥任台南新聞處長期間接受招待喝花酒。記者歐陽良盈／翻攝
民眾黨立委陳琬惠爆料行政院發言人陳宗彥任台南新聞處長期間接受招待喝花酒。記者歐陽良盈／翻攝
民眾黨立委陳琬惠爆料行政院發言人陳宗彥任台南新聞處長期間接受招待喝花酒。記者歐陽良盈／翻攝
陳琬惠出示前幾年台南地檢署檢察官簽呈，指陳宗彥與王孝瑋涉嫌不法，但最後簽呈不了了之，質疑「這件案子為什麼不見了？」圖／記者歐陽良盈 翻攝
陳琬惠出示前幾年台南地檢署檢察官簽呈，指陳宗彥與王孝瑋涉嫌不法，但最後簽呈不了了之，質疑「這件案子為什麼不見了？」圖／記者歐陽良盈 翻攝
陳琬惠出示陳宗彥與酒店業者王孝瑋line對話，以及當年台南地檢署檢察官欲偵辦陳、王涉嫌貪污治罪條例的簽呈，指後來該簽呈未過，質疑事後僅偵辦王孝瑋部分，王104年被判妨害風化罪。記者歐陽良盈／翻攝
陳琬惠出示陳宗彥與酒店業者王孝瑋line對話，以及當年台南地檢署檢察官欲偵辦陳、王涉嫌貪污治罪條例的簽呈，指後來該簽呈未過，質疑事後僅偵辦王孝瑋部分，王104年被判妨害風化罪。記者歐陽良盈／翻攝
民眾黨立委陳琬惠下午舉行記者會，指出陳宗彥任地方公職時疑似常態性召妓。記者林澔一／攝影
民眾黨立委陳琬惠下午舉行記者會，指出陳宗彥任地方公職時疑似常態性召妓。記者林澔一／攝影

陳宗彥 陳琬惠

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