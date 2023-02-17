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夏立言前日會重慶市委書記 預計今晚返台

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
國民黨副主席夏立言（圖左）出訪對岸，15日會見重慶市委書記袁家軍，預計今晚返台。圖／國民黨提供
國民黨副主席夏立言（圖左）出訪對岸，15日會見重慶市委書記袁家軍，預計今晚返台。圖／國民黨提供

國民黨副主席夏立言出訪對岸，15日會見重慶市委書記袁家軍，16日則是與當地台商、台胞代表座談，預計今晚返台。國民黨今發新聞稿指出，與袁家軍會談中，袁家軍表示有大量台商、台胞在重慶發展或工作，對重慶建設有很大的貢獻，未來希望在新能源汽車、電子通訊產業、青年交流等雙方有基礎和潛力的領域深化合作。

國民黨指出，夏立言當場則表示，重慶不僅是抗戰時期的陪都，也是當初兩岸ECFA【ECFA】兩岸經濟合作架構協議（Economic Cooperation Framework Agreement\, ECFA），是規範兩岸之間經濟合作活動的基本協議，於2010年6月29日簽署、同年9月12日生效。透過早期收穫清單，對雙方最急迫且獲有共識的貨品與服務業，進行關稅減免與市場開放，並將未來要推動的後續協議、開始協商的時間、協商內容的大綱以及主要的經濟合作事項等予以條文化。的簽署之地，現在又有不少台商、台青在此投資或求學。

無論從歷史情感、對兩岸關係的重要性，還是台胞生活發展方面，國民黨都高度重視重慶。相信在這麼好的基礎上，未來雙方的交流合作將會邁向一個嶄新的階段，為兩地人民創造更多福祉。

國民黨表示，夏立言一行於16日上午與當地台生、台商、台胞代表座談，下午則前往重慶市抗戰遺址博物館參訪，今上午乘高鐵前往成都，並在完成參訪及座談行程後，將於晚間搭機返回台北。

國民黨 台商 夏立言

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