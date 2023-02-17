遭爆多次接受不當性招待 陳宗彥：從未被檢調約談、絕對沒有逾越分際
媒體及民眾黨立委陳琬惠今天接續揭露，行政院發言人陳宗彥11年在地方政府期間，多次不當接受業者性招待，陳琬惠要求陳宗彥知所進退，請辭下台。陳宗彥下午出面說明表示，他在台南服務期間，包括擔任市議員到市府服務，從未被檢調約談、偵辦、調查，絕對沒有逾越分際，特定媒體未查證，這樣報導內容非常痛心。
陳宗彥今天下午出面舉行記者會表示，他從台南服務期間，包括當議員、市府服務，從未被檢調約談偵辦調查，選民服務跟人民陳情都遵守依法處理分際，這是從事公職自我要求，也秉持這樣的原則，連擔任議員質詢時，權利到哪裡決不逾越，後來到行政部門也不逾越，遵守分際。
陳宗彥批評，特定媒體未經查證，將一個人直接處理掉，還用圖卡，讓他感到很痛心，台灣政治不該淪落到這種程度，任何人在崗位努力工作，卻用這樣方式處理，覺得不應該，希望藉由這件事情思考，誠心說明。
陳宗彥念完聲明稿後，轉身就離開，未接受媒體相關提問，讓現場媒體一陣錯愕。
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