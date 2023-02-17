批三立新聞違反事實查驗 鄭麗文挨吿嗆：惡人先告狀

國民黨立委鄭麗文今發聲明表示，去年12月時在臉書發布貼文，批評三立一則有關佳德糕餅事件的報導嚴重違反事實查驗原則，並利用聳動標題製造對立，竟因此收到警局通知，遭三立新聞台提告妨害名譽，她認為三立根本是惡人先告狀，不僅不知悔改還反咬，她絕不讓三立惡劣行徑得逞。

鄭麗文聲明中表示，收到中正一分局送來一張通知書，要他2月18日九點半到警局，案由是調查妨害名譽案件，經她了解後，發現是三立新聞提告的。

鄭麗文指出，自己是因為12月13日在臉書發文，說三立一則名為『 [獨家] 竟討商業機密！中國要求填「鳳梨酥配比」 佳德糕餅：寧放棄補件』的新聞，嚴重違反事實查驗原則，並且向NCC通訊傳播委員會檢舉，所以遭到三立提告。

鄭麗文強調，當時這篇新聞受網路上一片罵聲，沒想到現在三立惡人先告狀，是想藉由提告來殺雞儆猴嗎？藉此恐嚇、打壓網民？難道三立想告訴大家：我連立委都敢提告了，看誰以後還敢跟三立作對、讓三立不開心嗎？

鄭麗文指出，三立身為新聞媒體，不僅不知悔改，甚至還反咬為民監督的民意代表，面對如此惡劣行徑，我絕對不能讓三立得逞，明天一定會準時前往中正一分局應訊。