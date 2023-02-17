快訊

遭爆「淫亂的酒店內閣」喝花酒 政院發言人陳宗彥上火線回應

美俄亥俄州載有毒物質火車出軌 居民受訪稱宛若「車諾比」

爆陳宗彥「喝花酒」還涉不法 她問：案子為什麼不見了？

批三立新聞違反事實查驗 鄭麗文挨吿嗆：惡人先告狀

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
國民黨立委鄭麗文今發聲明表示，遭到三立新聞提告，根本是惡人先告狀，明天一定到警局應訊。圖／取自鄭麗文臉書
國民黨立委鄭麗文今發聲明表示，遭到三立新聞提告，根本是惡人先告狀，明天一定到警局應訊。圖／取自鄭麗文臉書

國民黨立委鄭麗文今發聲明表示，去年12月時在臉書發布貼文，批評三立一則有關佳德糕餅事件的報導嚴重違反事實查驗原則，並利用聳動標題製造對立，竟因此收到警局通知，遭三立新聞台提告妨害名譽，她認為三立根本是惡人先告狀，不僅不知悔改還反咬，她絕不讓三立惡劣行徑得逞。

鄭麗文聲明中表示，收到中正一分局送來一張通知書，要他2月18日九點半到警局，案由是調查妨害名譽案件，經她了解後，發現是三立新聞提告的。

鄭麗文指出，自己是因為12月13日在臉書發文，說三立一則名為『 [獨家] 竟討商業機密！中國要求填「鳳梨酥配比」 佳德糕餅：寧放棄補件』的新聞，嚴重違反事實查驗原則，並且向NCC通訊傳播委員會檢舉，所以遭到三立提告。

鄭麗文強調，當時這篇新聞受網路上一片罵聲，沒想到現在三立惡人先告狀，是想藉由提告來殺雞儆猴嗎？藉此恐嚇、打壓網民？難道三立想告訴大家：我連立委都敢提告了，看誰以後還敢跟三立作對、讓三立不開心嗎？

鄭麗文指出，三立身為新聞媒體，不僅不知悔改，甚至還反咬為民監督的民意代表，面對如此惡劣行徑，我絕對不能讓三立得逞，明天一定會準時前往中正一分局應訊。

鄭麗文 妨害名譽 鳳梨酥

延伸閱讀

【即時短評】民進黨執政受質疑 台中大里太平誰來挑戰何欣純？

台中大里、太平下屆立委選舉 國民黨苦無人選一戰

遭政治狂熱翁冒名寄恐嚇信 顏清標精神痛苦獲判賠48萬

新竹棒球場引熱議 藍委指林智堅「提油救火」企圖甩鍋

相關新聞

直播／爆陳宗彥「喝花酒」還涉不法 她問：案子為什麼不見了？

今天是民眾黨立委陳琬惠首次在立院總質詢，但因國民黨團杯葛延會。下午她舉行記者會「搶先爆」，指控「溫暖的堅韌內閣」其實是「...

因應科技安全合作 張元斌中將接任國安局副局長

調查局出身的國安局副局長劉復興1月屆齡退休，遺缺由國安局原科技中心主任張元斌中將接任。

國民黨杯葛讓步 陳建仁下周立院登台備詢

立法院新會期今天開議，新任行政院長陳建仁首度應邀列席立法院報告施政方針並備質詢。但在國民黨立委杯葛下，陳建仁與閣員接近中...

前所未見！台馬海纜中斷2疑點浮現 電信高層：難追查舉證

台馬2條海底電纜全斷，遭疑是中國船蓄意而為，業內人士點出兩疑點指出，6天之內台馬兩條海纜全斷的情況前所未有，且幾乎都是馬...

陳建仁萬字施政報告 藍委：歌功頌德、不面對施政錯誤

行政院長陳建仁今赴立法院施政報告並備詢，不過遭國民黨團杯葛無法上台，延至24日再報告。國民黨立委江啟臣批評，以陳建仁預先...

連被請宵夜都不行！ 秦慧珠曝上海團訪台北只能走「核准行程」

睽違23年台灣燈會回到北市舉辦，陸委會已批准上海市台辦副主任李曉東帶團來台北參訪「儂好上海」花燈，上海團一行6人2月18...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦