朱立倫指台灣低薪 民進黨：蔡總統打破馬政府薪資困境

國民黨智庫今天舉行記者會，黨主席朱立倫指台灣「低薪、缺工、缺才」。民進黨發言人張志豪今天表示，蔡英文總統上任後大力推動經濟轉型，讓薪資穩定成長，2021年國人的實質總薪資，較2015年成長7.6%，打破馬政府時期薪資停滯及倒退的困境。另根據人力銀行調查，社會新鮮人的起薪也創近10年新高。並且連續7年調漲基本工資，今年元月起月薪提高到2萬6400元，約有175萬2100位勞工受惠，有效拉動薪資成長，因應低薪的問題。

張志豪說，現階段國人最關心的，就是3800億的疫後特別預算和條例的審查及通過，國民黨竟故技重施、阻礙議事，杯葛行政院長陳建仁的施政報告，根本就漠視民意。廉價的政治口水，並不會讓台灣更好，過多的事實扭曲和批評，朝野沒有團結和諧，很多總體經濟面的問題就無法有效快速解決。

張志豪指出，青年就業一向都是行政院的施政重點，不論是前閣揆蘇貞昌的政策基礎，還是陳建仁的新閣做法，都是要協助青年與產業所需人才銜接，因此推動「投資青年就業方案」，到2022年11月已協助183,656位青年就業，現正規劃方案第二期；為降低學用落差，讓青年能夠學到務實的技能，辦理青年職業訓練，到2022年11月，已培訓5萬571人。此外，民進黨政府還推動「青年就業領航計畫」，並配合「青年教育與就業儲蓄帳戶方案」，協助有意願就業的高中職應屆畢業生，進入職場穩定就業，強化青年專業職能，2022年行政院各部會合計提供2萬895個職缺。

至於產業缺人才的情況，張志豪說，政府已經持續關注多年，為讓國家重點產業人才充沛，持續辦理「亞洲矽谷推動方案」、「智慧國家方案」、「台灣 AI 行動計畫」、「台灣 5G行動計畫」及「關鍵人才培育及延攬方案」等，積極強化職業訓練，2022年共計訓練2萬2307人，及協助719家企業辦理員工訓練。

張志豪強調，面對少子女化的挑戰，民進黨執政投入的財源與人力，都是歷年以來最多，今年中央政府總預算，少子女化對策經費達1088億元，較去年成長280多億元，成長35%。而且過去幾年也已經陸續落實各項政策，包括「擴大補助不孕症」、增加有薪「陪產檢及陪產假」、「提高育嬰留停津貼」等，傾全國之力推動照顧養育子女的家庭。台灣社會的人才培育與經濟發展，需要社會各界的通力合作，請國民黨說到做到，提出解決方案，進行良性的政策對話。