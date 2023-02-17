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因應科技安全合作 張元斌中將接任國安局副局長

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國安局副局長劉復興1月屆齡退休，遺缺由國安局原科技中心主任張元斌中將接任。圖／翻攝自總統府flickr
國安局副局長劉復興1月屆齡退休，遺缺由國安局原科技中心主任張元斌中將接任。圖／翻攝自總統府flickr

調查局出身的國安局副局長劉復興1月屆齡退休，遺缺由國安局原科技中心主任張元斌中將接任。

張元斌具備衛星偵蒐等科技情報蒐研專長，109年由蔡總統授階晉升中將。

國安局長蔡明彥因應當前國內外安全情勢及任務需要，在2月16日核定由原科技中心主任張元斌接任副局長。

張元斌擁有中央大學資訊管理所博士學位，具備資訊研發、資安管理及科技情研政策規劃的專業背景，其擔任中尉就加入國安局科技團隊，任相關職務卅餘年，實務經驗歷練豐富，領導統御備受肯定，此次內升有助提升國安局科技人員士氣。

張元斌未來任務重點，將在於協助整合國安團隊科技資源，傾力因應各類安全威脅及挑戰。

蔡明彥到任後，積極赴內部各單位了解業務，張元斌在其任內發布接任，是第一波人事異動。國安局另兩席副局長為政務屬性的柯承亨、政戰系統的陳進廣中將。我國與各國尤其台美情報合作，近年均接軌於科技、資訊與密碼戰場，是張元斌出線主因。

國安局 資安

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