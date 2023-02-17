陳建仁萬字施政報告 藍委：歌功頌德、不面對施政錯誤

行政院長陳建仁今赴立法院施政報告並備詢，不過遭國民黨團杯葛無法上台，延至24日再報告。國民黨立委江啟臣批評，以陳建仁預先送給各立委的報告文字來看，內容除歌功頌德、其他幾乎都延續過去政策，沒有誠實面對，也沒檢討政策錯誤，呼籲陳建仁真要報告不要照稿唸，就蛋價、景氣、低薪等民眾切身問題，提出解方。

江啟臣指出，拿到陳建仁施政報告，只有「讚頌前人，了無新意」八字感想，口頭報告達22頁，近萬字的施政報告內容，有6頁在歌功頌德，其餘的施政方針幾乎都是延續過去政策。

例如陳建仁盛讚過去三任行政院長打下基礎，特別提及蔡英文總統6年多來，在「促進經濟發展、照顧人民生活、堅守國家主權，以及提升國際地位上都有長足的進步」；更說「政府穩健施政，國家財政良好，持續為國人加薪、減稅、增福利，從小顧到老，從家庭顧到學校」

江啟臣表示，若是如此，何需換閣揆？陳建仁報告沒有積極檢討政策錯誤，例如8年20萬戶的社會住宅，至今只有7.2萬戶，宣稱連7年調漲 基本工資【基本工資】為保障勞工最低收入，維護基本生活需求，《勞動基準法》第21條規定，「工資由勞雇雙方議定，但不得低於基本工資」。凡適用勞基法的公司，均需依照規定發給薪資。基本工資的調整，是由基本工資審議委員會每年衡酌國家經濟發展狀況、物價指數、國民所得、各業勞動生產力及就業狀況、各業勞工工資、家庭收支調查統計等資料加以研議。 ，但不提早已被通膨抵銷，稱避免加重民眾負擔所以健保費率不調漲，但沒說的是部分負擔已調漲，且民眾普遍期待還稅於民1萬元，至今堅持只發6千元。

江啟臣指出，他呼籲陳建仁，與其一直說「溫暖堅韌」，不如提出具體回應，還有像是蛋價、房價的問題也避而不談，又如酒駕肇事頻傳仍看不到解方、經濟景氣低迷等，希望下週陳建仁報告時不要只是照著稿子念，而要提出人民期待的因應措施。