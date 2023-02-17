批林明溱拿政治獻金給兒子月薪8萬 民進黨：占盡便宜

南投第二選區立委補選將於3月4日登場，昨天前促轉會副研究員吳佩蓉爆料，國民黨提名的參選人、前南投縣長林明溱用人民給他的政治獻金，給擔任「縣長特助」的兒子林儒彬8萬月薪。民進黨副秘書長黃建嘉今天表示，政治獻金應該用來完成政治理想，而非作為自己的小金庫，請林明溱不要把人民的政治獻金當「納貢」。

黃建嘉指出，林儒彬常說自己是「無給薪」的縣長特助，其實卻是拿人民給爸爸的政治獻金來過好日子。「官做縣府的，錢拿人民的」，占盡便宜，證明了林家真的把南投當殖民地。

黃建嘉也指出，之前一直假裝是「無給薪」，其實拿政治獻金拿了不少。請問非選舉期間沒有政治獻金的時候，林儒彬又是怎麼過活的？林儒彬必須說清楚，因為南投鄉親已經不再相信避重就輕的假話。

黃建嘉認為，縣府高官的薪水本來就應該提供社會檢驗，林儒彬的財產卻是「不能說的秘密」，其中是不是有什麼問題？社會自有公評。

黃建嘉也表示，在林明溱縣長任內，南投的天空至少升起了三顆分別是「垃圾處理」、「補助健保費」及「水里纜車」等「詐騙氣球」，為提醒大家不要受騙上當，民進黨會為南投鄉親一一戳破。

黃建嘉指出，第一顆詐騙氣球就是「垃圾處理」，林明溱曾經向南投縣民保證一定成立垃圾處理中心，結果到卸任前都沒做，造成南投縣有20萬公噸的垃圾無處可放，到處都有垃圾山，甚至還怒嗆民眾「竹山的垃圾自己處理啦」。

黃建嘉說，第二顆詐騙氣球是「補助健保費」，林明溱從2014年時就在高喊要補助75歲以上老人的健保費，結果8年內什麼都沒做，被質疑跳票的時候還強辯說要「研究看看」。

黃建嘉指出，第三顆詐騙氣球是「水里纜車」，林明溱上任時誇口說要建設水里到日月潭的纜車系統，讓水里成為全台知名的空中旅遊動線，結果8年過去，連纜線都沒有，更沒看到纜車，只看到林明溱跳票後的一堆藉口。

黃建嘉直言，南投的這三顆「詐騙氣球」，背後吹氣球的人就是林明溱，林明溱對南投的承諾一再跳票，八年縣長任內芭樂票滿天飛，不只是被判刑的賄選犯，更是被看破手腳的「政治詐騙犯」。黃建嘉並痛批，林明溱騙觀光、騙民生、騙長輩，升起一堆「詐騙氣球」，民進黨會一一戳破這些謊言，還給南投鄉親一個乾淨、誠信的政治風氣。