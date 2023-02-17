快訊

經典賽／為他鼓掌！張育成炸裂兩分砲 展現大聯盟砲瓦

衛福部宣示明年不調漲健保費率 薛瑞元：朝這方向努力

國1仁德路段傳火燒車 黑煙直竄連2公里外都看得到

聽新聞
test
0:00 / 0:00

批林明溱拿政治獻金給兒子月薪8萬 民進黨：占盡便宜

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
民進黨副秘書長黃建嘉領軍進駐蔡培慧競選總部，以空戰主攻林明溱執政不力及負面聲量。記者賴香珊／攝影
民進黨副秘書長黃建嘉領軍進駐蔡培慧競選總部，以空戰主攻林明溱執政不力及負面聲量。記者賴香珊／攝影

南投第二選區立委補選將於3月4日登場，昨天前促轉會副研究員吳佩蓉爆料，國民黨提名的參選人、前南投縣長林明溱用人民給他的政治獻金，給擔任「縣長特助」的兒子林儒彬8萬月薪。民進黨副秘書長黃建嘉今天表示，政治獻金應該用來完成政治理想，而非作為自己的小金庫，請林明溱不要把人民的政治獻金當「納貢」。

黃建嘉指出，林儒彬常說自己是「無給薪」的縣長特助，其實卻是拿人民給爸爸的政治獻金來過好日子。「官做縣府的，錢拿人民的」，占盡便宜，證明了林家真的把南投當殖民地。

黃建嘉也指出，之前一直假裝是「無給薪」，其實拿政治獻金拿了不少。請問非選舉期間沒有政治獻金的時候，林儒彬又是怎麼過活的？林儒彬必須說清楚，因為南投鄉親已經不再相信避重就輕的假話。

黃建嘉認為，縣府高官的薪水本來就應該提供社會檢驗，林儒彬的財產卻是「不能說的秘密」，其中是不是有什麼問題？社會自有公評。

黃建嘉也表示，在林明溱縣長任內，南投的天空至少升起了三顆分別是「垃圾處理」、「補助健保費」及「水里纜車」等「詐騙氣球」，為提醒大家不要受騙上當，民進黨會為南投鄉親一一戳破。

黃建嘉指出，第一顆詐騙氣球就是「垃圾處理」，林明溱曾經向南投縣民保證一定成立垃圾處理中心，結果到卸任前都沒做，造成南投縣有20萬公噸的垃圾無處可放，到處都有垃圾山，甚至還怒嗆民眾「竹山的垃圾自己處理啦」。

黃建嘉說，第二顆詐騙氣球是「補助健保費」，林明溱從2014年時就在高喊要補助75歲以上老人的健保費，結果8年內什麼都沒做，被質疑跳票的時候還強辯說要「研究看看」。

黃建嘉指出，第三顆詐騙氣球是「水里纜車」，林明溱上任時誇口說要建設水里到日月潭的纜車系統，讓水里成為全台知名的空中旅遊動線，結果8年過去，連纜線都沒有，更沒看到纜車，只看到林明溱跳票後的一堆藉口。

黃建嘉直言，南投的這三顆「詐騙氣球」，背後吹氣球的人就是林明溱，林明溱對南投的承諾一再跳票，八年縣長任內芭樂票滿天飛，不只是被判刑的賄選犯，更是被看破手腳的「政治詐騙犯」。黃建嘉並痛批，林明溱騙觀光、騙民生、騙長輩，升起一堆「詐騙氣球」，民進黨會一一戳破這些謊言，還給南投鄉親一個乾淨、誠信的政治風氣。

林明溱 詐騙

延伸閱讀

串連南投彰化雲林 林明溱提建竹山東西向快速道路

民進黨開箱林明溱豪宅 林家財產爭議藍綠又交火

林明溱論文涉抄襲？ 吳佩蓉再爆槍手是「他」

影／林明溱：民進黨全黨抹黑攻擊 只能認命當不倒翁

相關新聞

國民黨杯葛讓步 陳建仁下周立院登台備詢

立法院新會期今天開議，新任行政院長陳建仁首度應邀列席立法院報告施政方針並備質詢。但在國民黨立委杯葛下，陳建仁與閣員接近中...

陳建仁萬字施政報告 藍委：歌功頌德、不面對施政錯誤

行政院長陳建仁今赴立法院施政報告並備詢，不過遭國民黨團杯葛無法上台，延至24日再報告。國民黨立委江啟臣批評，以陳建仁預先...

誤會大了！馬英九台灣燈會合影照的不是她 是「他」

台灣燈會將進入尾聲，前總統馬英九今天一早在臉書發文，並且貼出他和夫人周美青參觀台灣燈會的背影合照。

連被請宵夜都不行！ 秦慧珠曝上海團訪台北只能走「核准行程」

睽違23年台灣燈會回到北市舉辦，陸委會已批准上海市台辦副主任李曉東帶團來台北參訪「儂好上海」花燈，上海團一行6人2月18...

林右昌住宅三箭掀怒火 荒謬房貸補貼怎能解決高房價

新加坡總理李顯龍8年前在訪談時嘲笑台灣人買不起房的影片，最近在網路上廣為流傳，直到現在看起來都還不過時，也一點都不違和。台灣人在內心受傷之餘不得不承認這個事實，內政部長林右昌上任第一件事，即馬上射出住宅政策三支箭，但這三支箭射中高房價的靶心了嗎？

產業國家隊上綱到國安 蔡政府砸錢真有讓台灣更安全？

2月15日晚間，國防部發布新聞稿，否認媒體與在野黨立委所云，國防部承國安高層之命，要求國防工業發展基金提撥7億元投資無人機民間廠商。新聞稿宣稱，基金各項投資案均須經董事會審議通過，再送行政院核定，目前並無挹注資金向民間廠商採購無人機。至於國軍的無人機採購，均按程序辦理。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦