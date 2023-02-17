快訊

澤倫斯基的戰爭週年專訪：烏克蘭寸土不讓、絕不妥協

一家人海灘驚見浮木長滿上千蠕動觸手！網曝稀有身分「地獄海鮮」值180萬

劉文正人在哪？資深媒體人爆料「住私人島還有守衛」

最新民調 六成六民眾贊成台灣比照美軍擊落中共氣球

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導

台灣民意基金會今天發布即時民調，調查最近美軍擊落一顆飛越美國領空的中國軍間諜氣球，近期中國軍用間諜氣球也曾侵入台灣領空，未來如果氣球再出現，贊不贊成國軍應比照美軍將其擊落。結果發現，有40.7%民眾非常贊成，25.6%還算贊成，12.2%不太贊成，7%一點也不贊成，7.1%沒意見，7.5%不知道、拒答。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，換句話說，最新民意顯示，20歲以上台灣人中，六成六贊成國軍應比照美軍將其擊落，如果中國（中共）間諜 氣球再度入侵台灣的話，一成九不贊成。贊成比不贊成多47個百分點，而且強烈贊成者高達四成一，相當罕見。這項發現傳達了一個清楚且強烈的訊息，那就是，中華民國台灣主權不容許任何外來挑戰乃台灣社會共識。

本次調查由山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。訪問期間是2023年2月13至14 日。對象是以全國為範圍的20歲以上成年人，抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣，有效樣本1072人。抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。

間諜氣球 國軍 美軍

延伸閱讀

間諜氣球風波 可望於慕尼黑會議大事化小

拜登透露重啟美中元首對話 捍衛擊落氣球正當性

游盈隆公布林智堅論文案民調 逾6成不支持蔡總統挺堅

南鯤鯓代天府抽國運「上上籤」 游盈隆解讀「話中有話」

相關新聞

國民黨杯葛讓步 陳建仁下周立院登台備詢

立法院新會期今天開議，新任行政院長陳建仁首度應邀列席立法院報告施政方針並備質詢。但在國民黨立委杯葛下，陳建仁與閣員接近中...

誤會大了！馬英九台灣燈會合影照的不是她 是「他」

台灣燈會將進入尾聲，前總統馬英九今天一早在臉書發文，並且貼出他和夫人周美青參觀台灣燈會的背影合照。

影／蔣萬安該如何面對二二八受難家屬？馬英九給24字建議

二二八和平紀念日將屆。前總統馬英九今出席「228遺族尊師重道聯盟」主辦的二二八事件76周年紀念活動，追思二二八受難者廖進...

不讓陳建仁上台報告 林為洲：不杯葛發一萬現金就無望

行政院長陳建仁今天首度到立法院施政報告並備質詢，國民黨多位立委一早佔據備詢台，高喊發現金一萬元，否則不讓陳建仁上台報告。...

連被請宵夜都不行！ 秦慧珠曝上海團訪台北只能走「核准行程」

睽違23年台灣燈會回到北市舉辦，陸委會已批准上海市台辦副主任李曉東帶團來台北參訪「儂好上海」花燈，上海團一行6人2月18...

最新民調 六成六民眾贊成台灣比照美軍擊落中共氣球

台灣民意基金會今天發布即時民調，調查最近美軍擊落一顆飛越美國領空的中國軍用間諜氣球，近期中國軍用間諜氣球也曾侵入台灣領空...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦