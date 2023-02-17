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立委陳琬惠質詢處女秀 將聚焦蛋價議題

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
今天是行政院長陳建仁首度到立院施政報告和備詢，也將是民眾黨立委就職後的質詢處女秀，今進議場前，她頭綁頭巾、舉白布條，指行政院副院長鄭文燦昨和農委會主委陳吉仲視察業者供蛋情形是「察業蛋（諧音：「茶葉蛋」）秀」。 圖/陳琬惠辦公室提供
今天是行政院長陳建仁首度到立院施政報告和備詢，也將是民眾黨立委就職後的質詢處女秀，今進議場前，她頭綁頭巾、舉白布條，指行政院副院長鄭文燦昨和農委會主委陳吉仲視察業者供蛋情形是「察業蛋（諧音：「茶葉蛋」）秀」。 圖/陳琬惠辦公室提供

今天是行政院長陳建仁首度到立院施政報告和備詢，也將是民眾黨立委陳琬惠就職後的質詢處女秀，今進議場前，她頭綁頭巾、舉白布條，指行政院副院長鄭文燦昨和農委會主委陳吉仲視察業者供蛋情形是「察業蛋（諧音：「茶葉蛋」）秀」。

陳琬惠表示，真正缺蛋嚴重的「傳統市場」、「雜貨店」主要進貨的是非洗選蛋，而不是主要在超市販售的洗選蛋，請農委會不要拿洗選場工人休假來搪塞缺蛋問題。

陳琬惠說，不管進口雞蛋或雞隻都不是治本的策略，農委會既然一直強調農業韌性，就應該聚焦產業的根本問題，改善蛋業的整體體質與供蛋自主性，而不是呼籲業者分時段供應雞蛋，難道是要民眾「守株待蛋」嗎？

陳琬惠表示，台灣缺蛋議題需提解方的人，而不是只給美好願景的人，行政院不該執著盲目喊好聽的「目標」，而是要提出如何幫助蛋農改善生產環境的「方法」。

陳琬惠指，近40億的中長期養雞產業升級計畫還在行政院內審查階段，玉米的營業稅免徵措施也只到三月底，玉米是雞隻主要飼料之一，呼籲陳建仁表態支持，一起幫助雞農度過禽流感疫情，也把營業稅減免政策往後延，降低蛋農生產成本。

陳琬惠 行政院 農委會

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