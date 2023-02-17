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影／蔣萬安該如何面對二二八受難家屬？馬英九給24字建議

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
前總統馬英九（前）今出席「228遺族尊師重道聯盟」主辦的二二八事件76周年紀念活動，追思二二八受難者廖進平。記者葉冠妤／攝影
前總統馬英九（前）今出席「228遺族尊師重道聯盟」主辦的二二八事件76周年紀念活動，追思二二八受難者廖進平。記者葉冠妤／攝影

二二八和平紀念日將屆。前總統馬英九今出席「228遺族尊師重道聯盟」主辦的二二八事件76周年紀念活動，追思二二八受難者廖進平。針對有二二八受難家屬對台北市長蔣萬安不領情，馬英九受訪時說，他30年來一貫態度就是「面對歷史，就事論事，是非分明；面對家屬，將心比心，療傷止痛」提供給蔣萬安參考。

蔣萬安日前與二二八受難家屬會面，但多年來與北市府合辦二二八紀念活動的台灣國家聯盟卻宣布今年不參與活動，民進黨議員王世堅也喊話，身為蔣家子孫的蔣萬安不僅不能迴避，應更進一步認錯道歉，不是只是說說，否則就是虛晃一招。

馬英九今則以過來人身份提供經驗給蔣萬安參考。他表示，自己處理二二八事件處理了30多年，一貫態度就是「面對歷史，就事論事，是非分明；面對家屬，將心比心，療傷止痛。」

馬英九致詞也提及，現在流行談轉型正義，其實在30年前就已經在做轉型正義，讓二二八能夠平反，並讓遺屬得到應有的賠償跟補償，這對促進族群融合、社會安定都會有很大幫助，反觀中國大陸（處理）天安門事件，「就跟我們有相當的距離」。人都是一樣的，遭遇困難與不幸，都應該用這樣態度面對。

馬英九 蔣萬安

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