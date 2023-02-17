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不讓陳建仁上台報告 林為洲：不杯葛發一萬現金就無望

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
立法院新會期今天開議，國民黨團占領議事台杯葛行政院長陳建仁施政正報告。記者林澔一／攝影
立法院新會期今天開議，國民黨團占領議事台杯葛行政院長陳建仁施政正報告。記者林澔一／攝影

行政院長陳建仁今天首度到立法院施政報告並備質詢，國民黨多位立委一早佔據備詢台，高喊發現金一萬元，否則不讓陳建仁上台報告。國民黨立委林為洲表示，今天如果不杯葛，發現金一萬元就沒希望，因為民進黨團已經打算下周二院會就要處理特別條例，直接朝野協商後表決，所以今天一定佔據主席台，堅持普發現金一萬元。

林為洲表示，國民黨團主張發現金一萬元，今天杯葛行政院長施政報告，原因在於如果不杯葛，發現金一萬元就沒希望，因為特別條例下周二就要處理，只要執政黨答應發現金一萬元，馬上讓陳建仁上台報告。

林為洲質疑，超徵稅收本來就是老百姓的錢，為什麼每年會超徵，每年預估稅徵都錯，財政部到底在做什麼，如果是算錯公式，難道都不會調整嗎？質疑裡面有貓膩。

國民黨立委賴士葆說，疫後特別條例如假包換是大撒幣，救民進黨選情，救青年選票，政治考量遠高於一切，原本預估超徵4500億元，統計後比預估多出450億元，如果全數拿來還稅於民，普發現金一萬元絕對足夠。

對於民進黨立委批評，國民黨團杯葛議事進行會影響發現金時程，賴士葆回嗆「胡說八道」，下周二絕對會處理特別條例，三月底前一定可以發放現金，民進黨團總召柯建銘稱四月才能發是亂說，恐嚇人民跟在野黨，國發會主委龔明鑫稱最快三月底前可以發現金比較公道。

國民黨 民進黨 林為洲

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