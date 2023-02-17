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國民黨杯葛施政報告 陳建仁首度備質詢盼法案、預算通過

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
行政院長陳建仁今天首度到立法院施政報告並備質詢，面對國民黨團擬杯葛不讓他上台報告，陳建仁表示，希望不要杯葛造成法案跟預算通過的時機。記者林縉明／攝影
行政院長陳建仁今天首度到立法院施政報告並備質詢，面對國民黨團擬杯葛不讓他上台報告，陳建仁表示，希望不要杯葛造成法案跟預算通過的時機。記者林縉明／攝影

行政院長陳建仁今天首度到立法院施政報告並備質詢，國民黨多位立委一早已經佔據備詢台，杯葛不讓陳建仁上台報告。陳建仁會前受訪表示，希望大家支持執政團隊提出各項福國利民政策，應該讓行政院長有機會說明，期盼不要杯葛影響法案預算通過時機。

陳建仁表示，今天首度來到立法院進行施政方針報告，並接受總質詢，心情如履薄冰、戰戰兢兢，請立委支持3800億疫後特別條例跟預算，以最誠摯的心跟大家溝通，希望大家支持執政團隊提出各項福國利民政策。

行政院昨天通過房貸補貼、學貸補貼等政策，被質疑是選前大撒幣，政策買票，陳建仁表示，疫後很多中小企業跟中低收入戶生活受到影響，需要特別照顧，這是執政重要目標，每個人都要得到溫暖，貼切照顧。

針對疫後特別預算，陳建仁說明，總共分為三個區塊，一千億補助勞保健保跟台電虧損，一千四百億用於每人普發六千元現金，剩餘的用於社會經濟跟韌性加強，要照顧中小企業、中低收入戶，關心學貸、房貸、通勤族等利益，要讓所有人民得到最好照顧，希望立法院大力支持，照顧台灣每個人，讓社會更溫暖、國家更堅韌。

陳建仁 行政院 立法院

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