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國民黨杯葛施政報告 陳建仁首度備質詢盼法案、預算通過
陳建仁表示，今天首度來到立法院進行施政方針報告，並接受總質詢，心情如履薄冰、戰戰兢兢，請立委支持3800億疫後特別條例跟預算，以最誠摯的心跟大家溝通，希望大家支持執政團隊提出各項福國利民政策。
行政院昨天通過房貸補貼、學貸補貼等政策，被質疑是選前大撒幣，政策買票，陳建仁表示，疫後很多中小企業跟中低收入戶生活受到影響，需要特別照顧，這是執政重要目標，每個人都要得到溫暖，貼切照顧。
針對疫後特別預算，陳建仁說明，總共分為三個區塊，一千億補助勞保健保跟台電虧損，一千四百億用於每人普發六千元現金，剩餘的用於社會經濟跟韌性加強，要照顧中小企業、中低收入戶，關心學貸、房貸、通勤族等利益，要讓所有人民得到最好照顧，希望立法院大力支持，照顧台灣每個人，讓社會更溫暖、國家更堅韌。
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