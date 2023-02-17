施壓余正煌 調局新竹站主任遭拔官

調查局昨天公布高階主管人事名單，台北市調查處長孫承一調升主任秘書，原主秘兼資安長吳富梅調任台北市調查處長，兩人將是未來副局長接班人選。異動名單最受矚目的是新竹市調查站主任林維成，他因「關切」調查官余正煌論文事件，又把余改調內勤，加上領導被疑有問題，遭調查局長王俊力拔官，改調行業調查處簡任秘書。

另外，新北市調處副處長陳白立調升國家安全維護處長、資通安全處副處長張尤仁調升資通安全處長、國安站主任葉麗卿調升國家安全維護處副處長、台北市調處副處長王光齊調升國內安全調查處副處長。此波人事共調整九十三人，規模罕見，新人事廿四日生效，主要側重於國安、資安及國情分析，預料是替二○二四布局。

新竹市前市長林智堅論文抄襲案爆發之初，調查局高層告知林維成「只要關心余正煌情緒即可，切勿介入論文案」。林維成去年底卻把余正煌轉調內勤，引發爭議。