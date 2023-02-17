立院開議／綠優先推發現金 藍首重民生法案

立法院新會期今天開議，民進黨團優先法案將推動全民普發現金條例、擴大排黑的公職人員選舉罷免法等；國民黨首重民生法案，包含勞保基金撥補、中小企業發展條例等，國民黨也將提出政黨的「排黑條款」不應僅限於政黨負責人，應擴及政黨選任人員及黨員代表。

民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，新會期以特別條例草案及其特別預算案為最優先，公職人員選舉罷免法、總統副總統選舉罷免法等修正草案也是優先議案。行政院長陳建仁想要推動治安、道安、資安等面向的相關修正草案，包括攸關反詐騙及掃黑的刑法、洗錢防制法、組織犯罪條例等修法；有關農委會、環保署、交通部升格，也都是本會期重要議案。

國民黨團人士說，本會期首重民生相關法案，例如勞保基金面臨破產，國民黨團將提出修法，明定在政府未提出改革方案並完成立法前，政府須每年撥補勞保基金一千億元，確保勞工權益，同時針對中小企業發展條例、證交法等提案修法，主張透過規範讓公司為員工調高加薪幅度。

國民黨也提出排黑修法，增訂曾犯國安犯罪、黑金槍毒、賄選前科、重罪重刑、性侵害犯罪防治法及兒童及少年性剝削防制條例等罪，不得登記為候選人，政黨「排黑條款」不應僅限於政黨負責人，應擴大於政黨選任人員及黨員代表。

國民黨也將修法防止國營事業肥貓及酬庸弊端條款、明定博碩士論文不公開的審查機制由「學校學位考試委員會」認定、博碩士論文都應進行相似度比對等；針對公投不在籍投票修法，明定除由行政院提出公民投票提案情形，政府不得為正反意見代表，並不得為公民投票案之宣傳。

民眾黨團優先法案包括礦業法、交通安全基本法、再生能源發展條例及最低工資法等。時力黨團則側重居住正義及交安。