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馬祖海纜斷綠要夏立言向陸抗議 藍委：誰是執政黨？

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
台灣至馬祖間兩條海纜全斷，導致通訊斷訊，國民黨立法院黨團上午舉行記者會，由書記長謝衣鳯（中）主持、總召曾銘宗（右）、立委陳雪生（左）出席，陳雪生表示斷線如斷劍，不僅是影響觀光、軍事、教育等，恐怕會影響到國家安全。記者陳正興／攝影
台灣至馬祖間兩條海纜全斷，導致通訊斷訊，國民黨立法院黨團上午舉行記者會，由書記長謝衣鳯（中）主持、總召曾銘宗（右）、立委陳雪生（左）出席，陳雪生表示斷線如斷劍，不僅是影響觀光、軍事、教育等，恐怕會影響到國家安全。記者陳正興／攝影

國民黨立法院黨團今天表示，近期台灣至馬祖間兩條海底通訊海底電纜中斷，已成為國安與民生問題，民進黨團副幹事長洪申翰回應，應請正在訪陸的國民黨副主席夏立言向中國大陸表達嚴正抗議。對此國民黨團總召曾銘宗今晚表示，民進黨把責任推給在野黨的副主席，「真的是今夕是何夕，誰才是執政黨？」

國民黨團上午舉行「兩條海底電纜全斷線、馬祖成孤島」記者會，國民黨籍連江立委陳雪生表示，馬祖海底電纜總共有3條線，其中2號海底電纜在2日遭大陸漁船扯斷，3號海底電纜8日遭不明船隻勾斷。

曾銘宗表示，馬祖海底電纜斷訊是嚴重的國安問題，也是重大民生問題，請政府重視面對問題，提出中長期解決方案，確保國家安全，以及當地民眾生活基本權益。

對此，民進黨團幹事長鄭運鵬表示，這是大陸商船、漁船造成的結果，從發生頻率來看，幾乎是「故意的行為」。洪申翰則說，夏立言還在大陸訪問，如果國民黨在意這個議題，就請夏立言向大陸表達嚴正抗議，以及是否商談補償或補救機制。

曾銘宗晚間受訪表示，馬祖海底電纜斷訊有關居民與駐軍通訊問題，是嚴重的國安與民生危機，民進黨立委還把責任推給在野黨的副主席，「真的是今夕是何夕，誰才是執政黨？」

曾銘宗表示，執政黨不積極解決問題，還將此視為兒戲，大打政治口水戰，國民黨團嚴厲譴責這樣的作為。

台灣至馬祖間兩條海底電纜全斷，民進黨團副幹事長洪申翰（右）回應，應請正在訪陸的國民黨副主席夏立言向中國大陸表達嚴正抗議。聯合報系資料照
台灣至馬祖間兩條海底電纜全斷，民進黨團副幹事長洪申翰（右）回應，應請正在訪陸的國民黨副主席夏立言向中國大陸表達嚴正抗議。聯合報系資料照

馬祖 國民黨 民進黨

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