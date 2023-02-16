與蔡總統雙邊會晤 巴拉圭總統阿布鐸：世界需要台灣

蔡英文總統今天偕同副總統賴清德，與友邦巴拉圭總統阿布鐸雙邊會晤暨見證兩國簽署外交人員訓練及交流合作協定。蔡總統感謝阿布鐸多次在國際場合呼籲支持台灣的國際參與，阿布鐸則表示，相信台灣需要世界，世界也需要台灣。

蔡總統致詞時表示，特別感謝阿布鐸多次在國際場合，呼籲支持台灣的國際參與，也感謝外長阿里歐拉等政府部會首長，以各種方式為台灣發聲。她強調，台灣和巴拉圭可以攜手為世界做出更多貢獻。如同阿布鐸曾引用教宗的一段話：「我們都在同一艘船上，我們應該要努力不再讓高牆分隔彼此」，相信不論是面對疫情、 氣候變遷【氣候變遷】氣候變遷（Climate Change）是指氣候在一段時間內的波動變化，近年對氣候變遷討論最多的是有關產業政策對當代氣候的影響，尤其是全球暖化問題。由於大氣和海洋中二氧化碳等溫室氣體過量，溫室效應導致全球溫度升高，並引發乾旱、洪災、熱浪等各種極端天氣，氣候變遷也改變了自然生態，造成海平面上升、海洋酸化、資源短匱，乃至使得農產歉收，帶來糧食危機。 或是威權主義擴張等全球挑戰，都需要彼此團結合作，共同追求人類最大福祉。

阿布鐸致詞時表示，中華民國台灣不只對他，對所有巴拉圭人民而言都是非常親近的友邦。此次訪台，除展現兩國人民及政府非常密切及友好的關係外，同時也讓彼此有機會深化雙邊關係，進行更密切的合作及意見交流。

阿布鐸表示，世界各國都應該要一起合作、不分彼此，並在沒有排擠的狀況下，以普世價值面對世界上各項挑戰。台灣在面臨全球各項挑戰的當下，仍可以分享及貢獻許多寶貴經驗，他相信台灣需要世界，世界也需要台灣。

阿布鐸感謝台灣推動「後疫情時期協助拉丁美洲及加勒比海經濟復甦暨婦女賦權計畫」，他並表示，過去疫情期間，婦女是很弱勢及受創相當深的族群，但透過該計畫，巴拉圭目前可說是南方共同市場就業率最高的國家。

阿布鐸強調，他要再次重申巴拉圭政府最堅定的承諾，以及支持中華民國台灣能夠參與國際多邊組織，一起面對全世界的挑戰。此外，鑒於兩國經濟方面的互補及整合，以及雙邊政府共同合作與努力之下，雙邊貿易額成長超過3倍以上，兩國合作的成果非常豐碩；也可知道兩國不只言語上的相互支持，更用具體行動創造雙邊人民更高的福祉。

阿布鐸指出，2018年台灣與巴拉圭所簽署的「經濟合作協定」，其中規劃的各項合作都有順利進行，幫助巴國完成政策及國家發展的推動。舉例而言，他所領導的政府是巴國歷史上興建最多平民住宅的政府。

阿布鐸提到，他此行也參加了「巴拉圭肉品推廣暨投資商機說明會」，在說明會中介紹巴拉圭優渥的投資環境，同時也說明可以提供台商的優惠。在共同努力之下，台灣已經成為巴拉圭牛肉品第四大採購國，他也很樂見2022年牛肉品採購貿易額有大幅提高，從他剛上任時的3500萬美金，現在已經高達2億400萬美金。此外，他也知道，今年第一批巴拉圭豬肉已經進口至台灣市場，對於此計畫的開放感到很開心，也要表達感謝之意。

會談結束後，蔡總統與阿布鐸見證我國外交部長吳釗燮與巴拉圭共和國外交部長阿里歐拉簽署「中華民國（台灣）外交部與巴拉圭共和國外交部外交人員訓練及交流合作協定」。