民進黨：國民黨兩岸主張沒放棄統一 令社會無法安心

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導

民進黨主席賴清德昨天表示，北京定義的九二共識，無中華民國生存空間。但國民黨主席朱立倫說，「台獨才讓中華民國沒有空間，國民黨永遠捍衛中華民國，守護台灣的民主自由」。民進黨今天再回應，提醒國民黨切勿一再陷入中共當局統戰框架，而是要以台灣民意為念，若國民黨真追求和平，應立即要求中共放棄對台武力威脅。

民進黨表示，中華民國台灣是一個主權獨立的國家，這是台灣社會的共識，而捍衛中華民國台灣主權，守護台灣民主自由是民進黨從黨外、創黨到執政不變的使命，反觀國民黨在兩岸的主張從沒有放棄統一的路線，令社會無法安心。

民進黨表示，朱立倫與國民黨，在兩岸的議題上，不但沒有向中共表達反對軍事威脅的主流民意，反而一再配合統戰宣傳，向國際社會傳達錯誤訊息。

民進黨表示，面對主權，民進黨從未改變立場，台灣的前途要由台灣人民共同決定，兩岸應尋求經貿合作，發展和平穩定的互惠關係，國民黨擁抱「九二共識」並不會為中華民國爭取對等的談判空間。

民進黨指出，賴清德一再呼籲，在台灣無論朝野，必須一起堅守「自由民主的憲政體制」、「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」、「主權不容侵犯併吞」、「中華民國台灣的前途必須要遵循全體台灣人民的意志」等四個堅持，捍衛台灣的國家主權以及民主自由。不管是現在還是未來，兩岸關係穩定發展的關鍵，則是應該奠基於「和平、對等、民主、對話」的原則上。

民進黨也說，請問朱立倫，國民黨副主席夏立言訪中，有向北京表達「捍衛中華民國」嗎？還是接受中共主張的「九二共識」？

中華民國台灣 民進黨 國民黨

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