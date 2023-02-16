王世堅不選中正萬華立委 洪婉臻：全力支持林昶佐

2024立委選舉前哨戰即將開打，中正萬華更是兵家必爭之地，在地台北市議員洪婉臻今在Facebook發文，表態支持現任立委林昶佐，處理地方事務有目共睹，也感謝王世堅發表不參選聲明，還要和王並肩作戰，守住林昶佐這席。

洪婉臻表示，最近許多人都在討論明年中正萬華立委候選人選，身為在地議員，也想跟大家分享想法。她說林昶佐跟王世堅在她選議員時，都曾經輔選過，這2位也都是好前輩，面對明年大選的挑戰，必須顧全大局、推出最合適的戰將。

洪婉臻指出，很多時候接受民眾陳情辦理會勘，林昶佐都會到場參與、提出建議，足見林昶佐對在地事務非常熟悉，更願意與我們這些在地議員配合，中央地方協力建設中正、萬華。

洪婉臻提到，林昶佐在國會殿堂的表現大家也是有目共睹，在國會外交的種種場合，也能見到他為台灣打拚的身影。結合國際視野、地方耕耘、問政專業，相信林就是明年中正、萬華立法委員的最佳人選，所以很感謝王世堅稍早發表不參選聲明，成全大局，也象徵他為黨、為台灣奉獻的精神。

洪婉臻認為，明年的總統、立委選舉，民進黨不只要提早備戰，更要團結一致，才能真正走出2022選舉陰霾，改革成為更好的民進黨、推出最好的人選。

洪婉臻最後表示，2024中正、萬華立委選戰要給予林昶佐支持，同時為王世堅加油，一起並肩作戰，拿出好成績守住林昶佐2024立委這一席，讓最好的人選，全力顧好地方。