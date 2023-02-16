【重磅快評】馬祖斷纜 民進黨按「論文公版」罵大陸

馬祖斷纜，幾成孤島，民眾出門就失聯，旅宿也斷訊，民怨沸騰，全島炸鍋。國民黨質疑，馬祖斷纜不僅影響觀光和教育，若有重大災變、軍事緊急狀況也無法聯絡，國安危機恐怕已經完全升級。不過，馬祖斷纜以來未見聞問的民進黨，立即回擊，一罵大陸，二罵國民黨，彷彿斷纜就靠民進黨的口水修復了。

台馬海底電纜原有三條，第一條老舊淘汰，二號與三號海纜在二月二日、八日先後被大陸漁船和貨船拖斷，國際海纜船最快要到四月底才能排程修復。另有第四號線規畫中，緩不濟急。換言之，這三個月內，馬祖民眾、業者和在馬祖服役的青年都將斷網斷訊；如遇重大災變或緊急狀況，馬祖只能自求多福。

執政的民進黨沒辦法解決問題，卻能轉移問題焦點。民進黨立院黨團首先斷言，從海纜斷裂頻率研判，幾乎是故意的行為，要求大陸不要騷擾台灣和馬祖；接著要正在大陸訪問的國民黨副主席夏立言，應該當面向中共嚴正抗議。

民進黨不愧抄襲本色，立院黨團幹事長鄭運鵬不但挺林智堅的抄襲，對馬祖斷纜的回應模式，也是抄襲和自我抄襲，簡直就像前國安局長陳明通的「客製化論文公版」。

馬祖斷纜，不必檢討外島基礎建設的脆弱與前瞻不足，也不願兩岸溝通，而是痛罵中共和國民黨。這是自我抄襲蔡政府對農漁產品被禁輸陸的反應：不必檢討解決食品安全、登記註冊和官僚誤導等問題，也不願兩岸溝通，而是痛罵中共養套殺、國民黨被統戰。不同的事件，相同的反應模式，都是先罵先贏。

而民進黨的回應內容，也抄襲了全本氣球事件。美國指控大陸長期施放間諜氣球對全球偵測情蒐，大陸則稱是民間氣球。鄭運鵬也指控，中國漁船商船對外宣稱是商業行為，實際上是長期的、故意的行為；更重要的是，大陸對台侵擾，除了飛機、軍艦、飛彈外，不但高空有氣球，還會從海底斷電纜。

馬祖斷纜，歸根究柢，是外島基礎建設的靭性不夠、前瞻不足。除了加速台馬第四條台馬海纜和微波頻寬擴充工程外，也有人建議比照「金廈海纜」，布建「兩馬海纜」。不過，「金廈海纜」是在馬政府時代完成的；但「兩馬電纜」，在民進黨眼裡，恐怕已經是海底版的間諜氣球了。

外島基礎建設的靭性與前瞻，到底是誰的責任？民進黨罵完中共和國民黨，就算盡到執政責任了；至於陳建仁內閣的溫暖、堅靭，不包括馬祖。