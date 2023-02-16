【重磅快評】馬祖斷纜 民進黨按「論文公版」罵大陸

聯合報／ 主筆室
台灣至馬祖間兩條海纜全斷，導致通訊斷訊，國民黨立法院黨團上午舉行記者會，由書記長謝衣鳯（中）主持、總召曾銘宗（右）、立委陳雪生（左）出席，陳雪生表示斷線如斷劍，不僅是影響觀光、軍事、教育等，恐怕會影響到國家安全。記者陳正興／攝影
台灣至馬祖間兩條海纜全斷，導致通訊斷訊，國民黨立法院黨團上午舉行記者會，由書記長謝衣鳯（中）主持、總召曾銘宗（右）、立委陳雪生（左）出席，陳雪生表示斷線如斷劍，不僅是影響觀光、軍事、教育等，恐怕會影響到國家安全。記者陳正興／攝影

馬祖斷纜，幾成孤島，民眾出門就失聯，旅宿也斷訊，民怨沸騰，全島炸鍋。國民黨質疑，馬祖斷纜不僅影響觀光和教育，若有重大災變、軍事緊急狀況也無法聯絡，國安危機恐怕已經完全升級。不過，馬祖斷纜以來未見聞問的民進黨，立即回擊，一罵大陸，二罵國民黨，彷彿斷纜就靠民進黨的口水修復了。

台馬海底電纜原有三條，第一條老舊淘汰，二號與三號海纜在二月二日、八日先後被大陸漁船和貨船拖斷，國際海纜船最快要到四月底才能排程修復。另有第四號線規畫中，緩不濟急。換言之，這三個月內，馬祖民眾、業者和在馬祖服役的青年都將斷網斷訊；如遇重大災變或緊急狀況，馬祖只能自求多福。

執政的民進黨沒辦法解決問題，卻能轉移問題焦點。民進黨立院黨團首先斷言，從海纜斷裂頻率研判，幾乎是故意的行為，要求大陸不要騷擾台灣和馬祖；接著要正在大陸訪問的國民黨副主席夏立言，應該當面向中共嚴正抗議。

民進黨不愧抄襲本色，立院黨團幹事長鄭運鵬不但挺林智堅的抄襲，對馬祖斷纜的回應模式，也是抄襲和自我抄襲，簡直就像前國安局長陳明通的「客製化論文公版」。

馬祖斷纜，不必檢討外島基礎建設的脆弱與前瞻不足，也不願兩岸溝通，而是痛罵中共和國民黨。這是自我抄襲蔡政府對農漁產品被禁輸陸的反應：不必檢討解決食品安全、登記註冊和官僚誤導等問題，也不願兩岸溝通，而是痛罵中共養套殺、國民黨被統戰。不同的事件，相同的反應模式，都是先罵先贏。

而民進黨的回應內容，也抄襲了全本氣球事件。美國指控大陸長期施放間諜氣球對全球偵測情蒐，大陸則稱是民間氣球。鄭運鵬也指控，中國漁船商船對外宣稱是商業行為，實際上是長期的、故意的行為；更重要的是，大陸對台侵擾，除了飛機、軍艦、飛彈外，不但高空有氣球，還會從海底斷電纜。

馬祖斷纜，歸根究柢，是外島基礎建設的靭性不夠、前瞻不足。除了加速台馬第四條台馬海纜和微波頻寬擴充工程外，也有人建議比照「金廈海纜」，布建「兩馬海纜」。不過，「金廈海纜」是在馬政府時代完成的；但「兩馬電纜」，在民進黨眼裡，恐怕已經是海底版的間諜氣球了。

外島基礎建設的靭性與前瞻，到底是誰的責任？民進黨罵完中共和國民黨，就算盡到執政責任了；至於陳建仁內閣的溫暖、堅靭，不包括馬祖。

馬祖 民進黨 抄襲

延伸閱讀

台馬海纜斷纜 中華電主動減收受影響客戶月租費

匯豐預測大陸今年GDP增長5.6% 畢馬威估5.7%

民進黨開箱林明溱豪宅 林家財產爭議藍綠又交火

馬祖網路大斷訊民眾叫苦連天 首長與民代到中央抗議

相關新聞

想拿6千有得等…連法案名都要吵 朝野無共識保留送交立院長協商

立法院經濟等5委員會今天併案協商攸關普發現金的疫後特別條例草案，經過90分鐘討論，朝野對法案名稱和7項條文都沒有共識；擔...

曝陳時中摟人妻照挨告不起訴 徐巧芯喊爽：法院認證鹹豬手

國民黨北市議員徐巧芯去年揭露，民進黨台北市長候選人陳時中餐敘後「摟人妻」照片，引發議論。綠營北市議員候選人詹晉鑒當時提告...

結束美國會訪問 黃介正：麥卡錫今年一定會訪台

針對美國眾議院議長麥卡錫是否訪台，剛結束訪美行程的國民黨國際部主任黃介正今天表示，麥卡錫幕僚及共和黨外交委員會幕僚都跟他...

林智堅撤回台大學位訴願案 吳子嘉曝：「這人」恐被開除黨籍

新竹市前市長林智堅日前在臉書上發文，除了坦承論文有瑕疵，也宣布撤回台大訴願案並向社會大眾道歉。不過，其指導教授、前國安局長陳明通卻拋出論文「客製化公版」，持續力挺林智堅。對此，媒體人吳子嘉坦言，如果陳明通再繼續這樣搞，有可能會被開除黨籍。

連被請宵夜都不行！ 秦慧珠曝上海團訪台北只能走「核准行程」

睽違23年台灣燈會回到北市舉辦，陸委會已批准上海市台辦副主任李曉東帶團來台北參訪「儂好上海」花燈，上海團一行6人2月18...

【重磅快評】馬祖斷纜 民進黨按「論文公版」罵大陸

馬祖斷纜，幾成孤島，民眾出門就失聯，旅宿也斷訊，民怨沸騰，全島炸鍋。國民黨質疑，馬祖斷纜不僅影響觀光和教育，若有重大災變...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦