蔡總統設國宴接待 巴拉圭總統阿布鐸重申對台承諾

蔡英文總統今天午間在總統府以國宴宴請巴拉圭總統阿布鐸。蔡總統表示，未來台巴兩國將繼續促進產業交流，並推動有助民生及經貿合作計畫來提升雙邊關係。阿布鐸則提到，這次是他最後一次以國家元首的身分來台灣進行訪問，除了要再次重申巴拉圭共和國對中華民國台灣最堅定的承諾，更重要的是，他相信台巴將會繼續深化這分友誼。

蔡總統致詞時表示，她記得2018年在這個場地代表台灣人民贈勳給阿布鐸，表彰阿布鐸對兩國邦誼的傑出貢獻。這幾年來，台灣和巴拉圭的交流合作更加密切，她要特別感謝阿布鐸的支持。

蔡總統指出，深化台灣和巴拉圭的經貿關係，是雙方共同的目標。在兩國的努力之下，雙邊貿易額在疫情期間不但持續成長，去年更創下新高，達到2億5000萬美元。去年，台灣也兩度籌組考察團到巴拉圭，希望在電動車、資通訊、以及新能源等領域，發掘產業投資合作的機會。未來，台灣和巴拉圭將繼續促進產業交流，以及推動有助民生跟經濟貿易的合作計畫，來提升雙邊關係。

蔡總統說，感謝阿布鐸伉儷及訪團貴賓遠道來訪，讓雙方能夠針對彼此關切的議題深入交換意見。在今年7月，兩國建交將滿66年，在台灣，有個祝福語「六六大順」，祝福事事順利。她祝福新的一年，台灣和巴拉圭各項合作圓滿順利，成果更加豐碩。

隨後，阿布鐸表示，向蔡總統及中華民國台灣政府與人民，表達巴拉圭政府與人民最高的敬意及情誼。對於長達65年以來，台巴兩國間的豐碩友誼及合作關係，他感到十分驕傲，也非常榮幸能再次來訪。

阿布鐸表示，中華民國台灣與巴拉圭的關係是「患難見真情」最好的實例。記得在2018年，蔡總統贈勳給他象徵台灣最高殊榮的「采玉大勳章」，也在同一個場合，呈現了一幅66年前他父親陪同巴拉圭總統來台歷史性訪問時刻的照片，就在那次訪問中，兩國建立了非常堅實的邦誼。

阿布鐸表示，能夠彰顯這樣共同的歷史以及蔡總統所贈予的勳章，最好的方式就是要盡全力繼續深化雙邊友誼及互助合作關係，讓彼此之間合作的互補性、整合性更加密切融洽。

阿布鐸表示，「就像先人的努力，這幾年來，在疫情的衝擊之下，他們仍努力不懈，攜手面對克服各項困難，同樣地，他們也為台巴兩國的合作關係，創下了史無前例的歷史。」

阿布鐸提到，這次是他最後一次以國家元首的身分來台灣進行訪問，除了要再次重申巴拉圭共和國對中華民國台灣最堅定的承諾，更重要的是，他相信台巴將會繼續深化這分友誼。雖然此行他是以總統的身分，來向蔡總統辭行，但他相信，台灣這個國家、台灣的人民、台灣的總統、兩國的歷史，將會永遠刻在他以及所有巴拉圭人民的心裡。