民進黨開箱林明溱豪宅 林家財產爭議藍綠又交火

民進黨南投縣議員沈夙崢質疑國民黨立委補選候選人林明溱在縣長任內沒蓋好1棟青宅或社宅，卻蓋出他家2棟豪宅；該黨候選人蔡培慧也籲林，說清楚沒薪水的兒子林儒彬是如何買豪宅。副秘書長黃建嘉則質疑，他兒子當縣長特助卻沒申報財產，不申報就是黑官；林儒彬親自回應，縣長特助只是稱呼，無給職，若民進黨縣市首長及立委的兒女有申報財產，他就比照辦理。

民進黨南投縣議員沈夙崢近期拍影片開箱國民黨林明溱位在南投市區的豪宅，並質疑林明溱在8年縣長任內沒蓋好1棟青年住宅或社會住宅，但卻蓋出他家2棟市價合計達5000萬元的豪宅，對縣民、尤其年輕人情何以堪，相對剝離感很重。

民進黨副秘書長黃建嘉指出，林明溱昨天自稱是「不倒翁」，但根據林明溱的財產申報，加上他為兒子買的5000萬元豪宅，其身價將近7000萬元，絕對不會是「不倒翁」，應該是「南投大富翁」，而他至今都沒有清楚的交代他的金錢來源。

除了林明溱，他兒子林儒彬的財產也是謎。林儒彬先前擔任縣長特助，有專用公務停車位，縣府還幫他發了上百篇新聞稿，稱得上是縣府高官，但身為縣府高官，應該是公務員，卻從未公布財產申報。若林儒彬不是公務員，那就是縣府黑官。

民進黨南投立委補選候選人蔡培慧也質疑，林明溱說他兒子當縣長特助，是不支薪的工作，但不支薪、沒有薪水收入，他兒子卻有辦法購買2500萬元的豪宅，林明溱必須好好的說清楚，並合理說明，他的兒子是如何取得豪宅。

對此，林明溱競選總部總幹事、前縣長特助林儒彬親自回應，他說，所謂「一人當選、全家服務」，因此在林前縣長當立委時，他就在國會擔任副主任，一直跟鄉親接觸，自己也一心為民服務，從處理及服務鄉親的需求，之後他父親選上縣長後，成為所謂的「縣長特助」，但那只是一個稱呼、義務職、無給職的角色。