曝陳時中摟人妻照挨告不起訴 徐巧芯喊爽：法院認證鹹豬手

國民黨北市議員徐巧芯去年揭露，民進黨台北市長候選人陳時中餐敘後「摟人妻」照片，引發議論。綠營北市議員候選人詹晉鑒當時提告她意圖使人不當選，檢方以不起訴處分；徐巧芯今在臉書嗨喊「爽啦」，直指陳是法院認證鹹豬手。

九合一選舉期間，徐巧芯去年11月在臉書指出，10月6日的晚間6時多，陳時中到中山區知名粵式餐廳用餐，或許是微醺，一直摟著北市聯醫女性官員、握著對方的手，這名官員的丈夫也在現場，「白話文就是傳說中的鹹豬手啦」。

當時，綠營民進黨台北市議員候選人、律師詹晉鑒認為，徐巧芯看圖說故事抹黑陳時中，到台北地檢署告發徐巧芯，涉嫌違反選罷法意圖使人不當選、刑法公然侮辱罪。北檢調查認為此屬可受公評之事，對徐巧芯不起訴處分。

徐巧芯今在臉書發文，「爽啦！不起訴」，也暗指「那個詹什麼的落選」，還有法院認證鹹豬手。