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曝陳時中摟人妻照挨告不起訴 徐巧芯喊爽：法院認證鹹豬手

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北巿議員徐巧芯在臉書爆出民進黨市長候選人陳時中疑向女性友人伸鹹豬手。圖／取自徐巧芯臉書
北巿議員徐巧芯在臉書爆出民進黨市長候選人陳時中疑向女性友人伸鹹豬手。圖／取自徐巧芯臉書

國民黨北市議員徐巧芯去年揭露，民進黨台北市長候選人陳時中餐敘後「摟人妻」照片，引發議論。綠營北市議員候選人詹晉鑒當時提告她意圖使人不當選，檢方以不起訴處分；徐巧芯今在臉書嗨喊「爽啦」，直指陳是法院認證鹹豬手

九合一選舉期間，徐巧芯去年11月在臉書指出，10月6日的晚間6時多，陳時中到中山區知名粵式餐廳用餐，或許是微醺，一直摟著北市聯醫女性官員、握著對方的手，這名官員的丈夫也在現場，「白話文就是傳說中的鹹豬手啦」。

當時，綠營民進黨台北市議員候選人、律師詹晉鑒認為，徐巧芯看圖說故事抹黑陳時中，到台北地檢署告發徐巧芯，涉嫌違反選罷法意圖使人不當選、刑法公然侮辱罪。北檢調查認為此屬可受公評之事，對徐巧芯不起訴處分。

徐巧芯今在臉書發文，「爽啦！不起訴」，也暗指「那個詹什麼的落選」，還有法院認證鹹豬手。

徐巧芯 陳時中 鹹豬手

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