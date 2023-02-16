陳建仁明首度赴立院施政報告 誓言打造溫暖堅韌台灣

行政院長陳建仁明天將首度赴立法院提出施政報告，書面資料已送抵立法院，陳建仁感謝行政院前院長蘇貞昌任內穩固根基，經濟表現屢創佳績，接下來行政團隊將落實蔡總統交付的四大任務，擴大照顧人民生活，並提出因應疫情衝擊的具體措施，打造溫暖堅韌的台灣。

陳建仁在書面報告感謝蘇貞昌在4年行政院長任期內，率行政團隊成功防堵非洲豬瘟、守住百年大疫，面對美中貿易衝突、烏俄戰爭跟國際政經局勢快速變動等嚴峻挑戰下，讓台灣經濟表現屢創佳績，也啟動或完成多項重大建設及福國利民措施，奠定國家發展良好的根基。

陳建仁指出，今年是充滿挑戰的一年，蔡總統指示盤整各項防疫措施、總檢討社會照顧體系、提升國家基礎建設、推動6大核心戰略產業等4大任務外，新內閣團隊也會從各面向審慎因應。