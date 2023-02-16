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陳建仁明首度赴立院施政報告 誓言打造溫暖堅韌台灣

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
行政院長陳建仁明天將首度赴行政院施政報告並備質詢。圖／本報資料照
行政院長陳建仁明天將首度赴行政院施政報告並備質詢。圖／本報資料照

行政院長陳建仁明天將首度赴立法院提出施政報告，書面資料已送抵立法院，陳建仁感謝行政院前院長蘇貞昌任內穩固根基，經濟表現屢創佳績，接下來行政團隊將落實蔡總統交付的四大任務，擴大照顧人民生活，並提出因應疫情衝擊的具體措施，打造溫暖堅韌的台灣。

陳建仁在書面報告感謝蘇貞昌在4年行政院長任期內，率行政團隊成功防堵非洲豬瘟、守住百年大疫，面對美中貿易衝突、烏俄戰爭跟國際政經局勢快速變動等嚴峻挑戰下，讓台灣經濟表現屢創佳績，也啟動或完成多項重大建設及福國利民措施，奠定國家發展良好的根基。

陳建仁指出，今年是充滿挑戰的一年，蔡總統指示盤整各項防疫措施、總檢討社會照顧體系、提升國家基礎建設、推動6大核心戰略產業等4大任務外，新內閣團隊也會從各面向審慎因應。

為將經濟成長果實與全民分享，加速推動疫後復甦措施，同時促進產業升級轉型，維繫經濟成長動能，行政院已於1月12日提出奕後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟【共享經濟】共享經濟（Sharing economy）是一種交互提供、運用人力與各種資源的社會經濟運作方式，包括不同個人與組織對商品和服務的創造、生產、分配、交易及消費的分享，常見形式有共享交通工具、共享空間、技能交換等。在共享經濟體系下，人們可將所擁有的資源有償租借給他人，使閒置人力或資源能更有效被利用，並使資源整體利用效率變得更高。全球著名的共享經濟模範生如Uber和Airbnb，這兩家共享型企業也是近年發展最快、討論最多的獨角獸公司。成果特別條例草案，行政團隊將加速強化台灣經濟、社會及環境任性的全方面建設，擴大照顧人民生活，迎向未來挑戰，打造一個溫暖堅韌的台灣。

共享經濟 團隊 行政院

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