民進黨再批林明溱 為了兒子私設「縣長特助」黑官

南投縣第2選區立委補選將於3月4日登場，民進黨今天再開記者會批評國民黨提名的林明溱為幫兒子林儒彬鋪路選立委，維持政治命脈，不僅縣長任內私設「縣長特助」黑官、還在急難救助的公文上登載訊息，為林儒彬保留縣府主管專用停車位，更讓林儒彬代表自己出席各種大小陳情會勘，甚至下令縣府新聞處狂發上百篇新聞稿替兒宣傳，簡直把縣府當自己家。

律師黃帝穎指出，相關行為恐涉犯刑法214條「使公務員登載不實罪」，也涉貪汙治罪條例的公務員圖利罪，還會害慘公務員。

張志豪表示，林明溱眼裡沒有南投，只有自己兒子，為了林儒彬可說是用盡全力，更罔顧法令，把南投縣府當成自己家。為了讓林儒彬可以順利接班競選公職，先是私設黑官，封林儒彬為「縣長特助」，還在申請急難救助的縣府公文書中，寫下由「本府特助至申請人府上慰問」，明目張膽用公家資源為林儒彬做公關、買人情。

張志豪指出，隨手查詢南投縣政府的網站，就可以發現林明溱縣長任內下令縣府發出的新聞稿，每篇都寫入並強調林儒彬，用上百篇新聞稿全力為林儒彬擦脂抹粉，簡直把縣府當作兒子的競選總部使用，離譜至極。此外，縣府的建設會勘、活動新聞稿都一定要有林儒彬陪同出席的照片和文字，2020及2022年南投茶業博覽會，父子還一起入鏡拍攝宣傳廣告，顯然個人私利大過一切。

南投縣議員沈夙崢指出，除了兒子林儒彬，林明溱聘用堂弟林儒暘擔任縣府秘書，縣府官網也有林儒暘陪同出席公務活動的照片，根本就把整個縣府當作自己林家的天下，請問除了林儒彬和林儒暘，林家到底還有多少人「寄生縣府」？

沈夙崢表示，林明溱這樣的舉動，很明顯就是把縣府當成提款機，國民黨還好意思辯護林儒彬的特助一職僅是對外服務的稱呼，如果真的只是對外服務的稱呼，那為何有權利代表縣府去慰問，去發送公家的資源？簡直就是在質疑民眾的智商，還是國民黨私相授受習慣了，才會覺得習以為常？