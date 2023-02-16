南投立委補選公辦政見會只辦一場 23日晚間電視直播

南投縣第二選區立委補選政見發表會，南投縣選委會今天開會討論，確認只辦一場，將在在23日晚間6時舉行，透過電視轉播，讓選民瞭解候選人的政策、政見主張。

南投縣立委補選投開票在3月4日舉行，倒數剩16天，立委補選4名候選人，1號民進黨蔡培慧、2號國民黨林明溱、3號國家公義運動黨魯昱君及4號無黨籍陳聰鑑，因4人登記時，均同意舉辦公辦政見會。

南投縣選委會指出，公辦政見會有一場、二場兩場規畫，但考慮距離投票日相當急迫，決定只辦一場，每位候選人政見發表時間40分鐘，區分2輪，每1輪20分鐘。時間訂在23日晚間6時，在南投縣政府綜合大樓舉行，並透過有線電視第3頻道直播。

縣府也會安排4次重播，分別是24日下午1時、26日晚上6時、28日上午9時及3月3日下午1時，讓選民更瞭解候選人的主張及政見。