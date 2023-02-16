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疫情緩！確診有望免隔離 「0+N」最快三月上路

蔡總統軍禮歡迎 巴拉圭總統阿布鐸：有緣千里來相會

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統（左）今在總統府府前廣場以軍禮歡迎友邦巴拉圭共和國總統阿布鐸。記者侯永全／攝影
蔡英文總統（左）今在總統府府前廣場以軍禮歡迎友邦巴拉圭共和國總統阿布鐸。記者侯永全／攝影

友邦巴拉圭總統阿布鐸訪台，蔡英文總統今天在總統府前廣場以軍禮歡迎。蔡總統表示，透過元首互訪與各領域的交流，台巴不斷地深化邦誼；期待藉由這次訪問交流，兩國持續加強合作，一起開創疫後經濟的繁榮發展。

蔡總統致詞表示，在睽違4年多後，阿布鐸伉儷再次率團訪台，進行國是訪問，她代表中華民國政府及人民表達最誠摯的歡迎。從2016年以來，她兩度率團訪問巴拉圭，2018年阿布鐸就職後第一次國是訪問就是來到台灣； 透過元首互訪與各領域的交流，台灣與巴拉圭不斷地深化邦誼，也創造出許多合作的成果。

蔡總統表示，過去這幾年台灣與巴拉圭共同面對疫情的挑戰，期待藉由這次訪問交流，兩國持續加強合作，一起開創疫後經濟的繁榮發展。

阿布鐸致詞表示，他今天是以一個懂得感恩的朋友身分站在這裡，巴拉圭受疫情衝擊，台灣即時人道援助，協助巴拉圭以及全世界度過疫情難關。台灣有一句俚語說，「有緣千里來相會」，這句話拿來形容台巴的邦誼再貼切不過。他相信，密切合作是兩國關係長遠、穩固的秘訣，如今台巴兩國不僅是友邦，更是策略聯盟的夥伴，擁有共同的價值及願景，希望這個世界可以更加和平、民主，以及可以永續發展，所有國家都可以更安全、自由以及具備更多的發展機會。

阿布鐸表示，巴拉圭與台灣都堅信、並堅決捍衛國家之間應該和平相處，且尊重國家自主、土地完整、人民自決、民主、法治、人權以及自由等價值。

阿布鐸強調，台灣人民從不曾放棄，勇敢的為自由奮鬥，捍衛獨立主權，儘管面對持續的威脅以及緊張局勢，台灣人民也不曾放棄對和平的堅持，繼續扮演的區域民主燈塔的角色。致力推廣科技，希望透過科技讓世界變得更加美好的國家，這一切讓台灣成為值得效仿的典範。

阿布鐸表示，在這個不確定的時代，以及面對動盪的國際情勢，更需要巴拉圭以及台灣繼續為強化雙邊關係與相互合作而繼續努力，展望未來，他確信這將為兩國人民謀得更多繁榮發展。

巴拉圭 疫情 台灣人

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