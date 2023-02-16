藍委嗆不讓陳建仁上台報告 時力黨團：看不出理由為何

行政院長陳建仁明天首度到立法院進行施政報告，國民黨立法院黨團揚言要杯葛議事進行，甚至宣稱這是民進黨留下的慣例，時代力量立法院黨團總召邱顯智今天表示，國民黨團應該要遵守法律的規定，而且這是立法院的要求，所以沒有道理杯葛，「我看不出來理由是什麼」。

立法院明天邀請陳建仁提出施政方針及施政報告並備質詢，這是陳建仁首度以行政院長的身份出席立法院會，外界關注施政方針、全民普發現金6000元及住宅三箭等議題，不過國民黨團表態要杯葛議事進行，目的是不讓陳建仁順利上台報告。

邱顯智上午受訪時說，依照「立法院職權行使法」第16條第1項第3款規定，行政院長上任後要在兩個星期、14天內進行施政方針報告，當初他堅持要在2月14日開議，但是民進黨團不同意、執意要在2月17日開議，後來又說2月21日才要讓陳建仁施政報告，最後才妥協選在2月17日。

邱顯智認為，行政院長要到立法院進行施政方針報告，這是法律的規定，同時也是立法院的要求，國民黨團應該要遵守法律的規定，所以沒有道理再去杯葛，「而且我看不出來杯葛的理由是什麼」。

邱顯智強調，在野黨應該按照既有的情況來做相應的監督，行政院長施政方針報告本來就是法定的要求，更是立法院對行政院的要求，「所以我覺得這個杯葛沒有必要，應該讓他施政報告，隨後再進行總質詢」。