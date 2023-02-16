快訊

好消息！文化成年禮加發至21歲 90萬人可獲1200元

侯友宜是否參選 關鍵在三場選戰與誰能下架民進黨

馬祖成孤島 中華電：同步緊急擴增微波備援系統中

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
中華電信表示，此次斷纜對寬頻上網服務影響較大，造成馬祖地區民眾通訊服務不足，中華電信除了表達最大的歉意，也在馬祖各門市提供24小時免費Wi-Fi上網服務，所以馬祖不會成為孤島。 圖／本報資料照
中華電信表示，此次斷纜對寬頻上網服務影響較大，造成馬祖地區民眾通訊服務不足，中華電信除了表達最大的歉意，也在馬祖各門市提供24小時免費Wi-Fi上網服務，所以馬祖不會成為孤島。 圖／本報資料照

針對國民黨立院黨團今（16）早上召開「台馬兩條海底電纜全斷線馬祖成孤島！」記者會，中華電信表示，此次斷纜對寬頻上網服務影響較大，造成馬祖地區民眾通訊服務不足，中華電信除了表達最大的歉意，也在馬祖各門市提供24小時免費Wi-Fi上網服務，所以馬祖不會成為孤島。中華電信也會盡最大努力，讓馬祖通訊服務儘速恢復正常。

中華電信強調，海纜障礙發生後第一時間，中華電信已啟動微波提供電話、國安、政府、飛航、教育民生等重要電路使用，目前受頻寬限制，上網服務速度變慢；同時亦緊急洽請多家國際海纜船抵台搶修，目前能抵台搶修之國際海纜船中，預計最快能於112年4月20日抵台，因此中華電信也正積極爭取再提前修復中。另同步緊急擴增微波備援系統，預計三月中施工完成後，台馬微波頻寬可由原本的2.2Gbps，經擴增1.6Gbps後累計至總頻寬3.8Gbps，供民眾上網使用。

馬祖 國安

延伸閱讀

馬祖海底電纜中斷形同孤島 國民黨團質疑國安危機升級

馬祖兩條海纜全斷影響通訊　民進黨團籲夏立言向陸抗議

強烈冷氣團+輻射冷卻 3縣市低溫特報 防10度以下低溫

影／馬祖兩條海纜全斷如同孤島 立委呼籲政府重視

相關新聞

林智堅為何選在這時候道歉？ 徐巧芯爆內幕：想阻止台大做1事

新竹市前市長林智堅涉嫌論文抄襲，被視為民進黨九合一慘敗的原因之一，他日前也在臉書上發文，宣布撤回台大訴願案並向社會大眾道歉。對此，國民黨台北市議員徐巧芯認為，林智堅選在這時候出來道歉，是因為想要覆蓋台大的訴願結果，再加上他出招延遲時間，不然結果應該上禮拜就出爐了。

連被請宵夜都不行！ 秦慧珠曝上海團訪台北只能走「核准行程」

睽違23年台灣燈會回到北市舉辦，陸委會已批准上海市台辦副主任李曉東帶團來台北參訪「儂好上海」花燈，上海團一行6人2月18...

【即時短評】蔡未道歉 論文案戰場沒清乾淨

民進黨主席賴清德周三再度召開中執會通過最新「排黑條款」，有感訓紀錄的英系中常委黃承國不能再參選黨職。由於新條款未「溯及既...

蔡總統軍禮歡迎 巴拉圭總統阿布鐸：有緣千里來相會

友邦巴拉圭總統阿布鐸訪台，蔡英文總統今天在總統府前廣場以軍禮歡迎。蔡總統表示，透過元首互訪與各領域的交流，台巴不斷地深化...

藍委嗆不讓陳建仁上台報告 時力黨團：看不出理由為何

行政院長陳建仁明天首度到立法院進行施政報告，國民黨立法院黨團揚言要杯葛議事進行，甚至宣稱這是民進黨留下的慣例，時代力量立...

馬祖成孤島 中華電：同步緊急擴增微波備援系統中

針對國民黨立院黨團今（16）早上召開「台馬兩條海底電纜全斷線馬祖成孤島！」記者會，中華電信表示，此次斷纜對寬頻上網服務影...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦