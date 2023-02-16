馬祖成孤島 中華電：同步緊急擴增微波備援系統中
針對國民黨立院黨團今（16）早上召開「台馬兩條海底電纜全斷線馬祖成孤島！」記者會，中華電信表示，此次斷纜對寬頻上網服務影響較大，造成馬祖地區民眾通訊服務不足，中華電信除了表達最大的歉意，也在馬祖各門市提供24小時免費Wi-Fi上網服務，所以馬祖不會成為孤島。中華電信也會盡最大努力，讓馬祖通訊服務儘速恢復正常。
中華電信強調，海纜障礙發生後第一時間，中華電信已啟動微波提供電話、國安、政府、飛航、教育民生等重要電路使用，目前受頻寬限制，上網服務速度變慢；同時亦緊急洽請多家國際海纜船抵台搶修，目前能抵台搶修之國際海纜船中，預計最快能於112年4月20日抵台，因此中華電信也正積極爭取再提前修復中。另同步緊急擴增微波備援系統，預計三月中施工完成後，台馬微波頻寬可由原本的2.2Gbps，經擴增1.6Gbps後累計至總頻寬3.8Gbps，供民眾上網使用。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言