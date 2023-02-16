馬祖成孤島 中華電：同步緊急擴增微波備援系統中

新竹市前市長林智堅涉嫌論文抄襲，被視為民進黨九合一慘敗的原因之一，他日前也在臉書上發文，宣布撤回台大訴願案並向社會大眾道歉。對此，國民黨台北市議員徐巧芯認為，林智堅選在這時候出來道歉，是因為想要覆蓋台大的訴願結果，再加上他出招延遲時間，不然結果應該上禮拜就出爐了。

2023-02-16 13:15