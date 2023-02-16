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藍委揚言杯葛陳建仁施政報告 鄭運鵬：這是國民黨惡例

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
行政院長陳建仁明天首度到立法院進行施政報告，國民黨立法院黨團揚言要杯葛議事進行。圖／取自陳建仁臉書
行政院長陳建仁明天首度到立法院進行施政報告，國民黨立法院黨團揚言要杯葛議事進行。圖／取自陳建仁臉書

行政院長陳建仁明天首度到立法院進行施政報告，國民黨立法院黨團揚言要杯葛議事進行，甚至宣稱這是民進黨留下的慣例，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬今天表示，國民黨團自知理虧，所以才要推給民進黨，他們曾經杯葛行政院前院長蘇貞昌高達13次，所以這是國民黨的惡例。

立法院明天邀請陳建仁提出施政方針及施政報告並備質詢，這是陳建仁首度以行政院長的身份出席立法院會，在野黨磨刀霍霍，外界關注施政方針、全民普發現金6000元及住宅三箭等議題，不過國民黨團表態要杯葛議事進行，目的是不讓陳建仁順利上台報告。

鄭運鵬上午受訪時表示，陳建仁跟行政院副院長鄭文燦都是溫暖、願意溝通的人，新內閣上任本來就要在兩周內到立法院做施政報告，而且明天的施政報告跟總質詢是朝野協商的共識，希望國民黨團不要做惡意的杯葛。

鄭運鵬說，民進黨團知道國民黨有打算杯葛的計畫，但是他們自己也知道理虧，所以才會把問題推給是民進黨的前例，可是國民黨團在蘇貞昌擔任行政院長的時代，曾經杯葛總質詢高達13次，所以這是國民黨團的惡例。

鄭運鵬強調，民進黨以前即是在野黨、人數少，但是一定師出必有名，「如果達到民進黨的要求，我們就會很理性地退場」，民進黨團都是理性杯葛，只要達到要求就會退場、公開地跟各界報告他們的承諾。

鄭運鵬說，國民黨很顯然不是如此，隨便找到理由就要杯葛施政報告，相信這不是藍營支持者所樂見，更不是全體國人可以接受的事情，民進黨團希望國民黨要好好思考一下。

鄭運鵬也說，明天的施政報告跟總質詢是朝野協商的結論，國民黨團也有在協商結論上面簽名，「如果你簽了一個結論還要去杯葛，還要去做抗爭不讓人報告，這個講不過去，我們希望按照協商結論進行」。

國民黨 民進黨 鄭運鵬

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