林智堅撤回台大學位訴願案 吳子嘉曝：「這人」恐被開除黨籍

新竹市前市長林智堅日前在臉書上發文，除了坦承論文有瑕疵，也宣布撤回台大訴願案並向社會大眾道歉。不過，其指導教授、前國安局長陳明通卻拋出論文「客製化公版」，持續力挺林智堅。對此，媒體人吳子嘉坦言，如果陳明通再繼續這樣搞，有可能會被開除黨籍。

吳子嘉昨（15）日在節目《關鍵時刻》中提到，副總統賴清德如果再承接這些東西往下走，會走不下去，所以他必須要做個切割，「而這個切割，是他一個新的開始，但並不是所有人都接受這件事情」。

吳子嘉指出像陳明通的態度，他還是跟你硬拗，繼續挺林智堅，「林智堅雖然撤回對台大的訴願案，但林智堅並沒有對學倫做過任何的表態、道歉、悔過，所以這也是另外一個公案」。

吳子嘉認為假設陳明通繼續這樣搞下去，可能會變成下一個被處理的對象，「陳明通可能還是民進黨員，那民進黨員如果因為這種事情繼續又被告，然後又造成其他紛爭的話，他（陳明通）有可能會被開除的」。