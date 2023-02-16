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上海訪問團參觀燈會 秦慧珠曝：20日上午將拜會蔣萬安
睽違23年台灣燈會回歸台北開幕，上海市在東區商圈設置「儂好上海」花燈，陸委會已經批准上海市台辦帶團來台北參訪燈會。台北市議員秦慧珠上午指出，據她了解，上海團20日上午將拜會蔣萬安和2位副市長，至於何時會去看花燈，應該18日一來就會去看。
對於北市府對上海團行程保密，秦慧珠說，北市應該有苦衷，若公開後，一些民進黨議員或是台灣獨立建國的人，會不會拿布條抗議嗆聲圍堵？覺得北市會擔憂，她覺得民進黨有一些新科議員想作秀、想嗆聲，市府不是很麻煩？北市府一定有維安疑慮，希望不要那麼公開。
至於陸委會否認上海團無法吃宵夜、也沒有限制居住令，秦慧珠說，陸委會自己打臉，證明市府提出行程要經過他們批准，沒送給他們的行程不能做，若市府要同意他們去吃宵夜，就要送去陸委會批准才能吃，這就是和她講得一樣啊。
秦慧珠還批評，市府送行程給行政院大陸委員會，他們拖延很久，本來邀請是2月5日參加開幕式，搞到現在2月18日才來。她也贊成市長蔣萬安要親自接待上海團。
她說，陸委會副主委梁文傑也參加過上海雙城論壇，一起去上海市，人家不會限制北市官員不可以吃宵夜逛街喝咖啡，也不會限制要求官員行程經過上海市批准，相對來講是自由？有誰給禮遇？
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