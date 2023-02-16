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台灣民意基金會：陳建仁組閣滿意度三成八

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
圖為行政院長陳建仁（右）與副院長鄭文燦（左）。記者曾原信攝影／報系資料照
圖為行政院長陳建仁（右）與副院長鄭文燦（左）。記者曾原信攝影／報系資料照

內閣改組已經兩周，財團法人台灣民意基金會今天發表「國人對陳建仁新內閣的評價」即時民調。結果發現，有9.3%民眾非常滿意，28.7%還算滿意，19%不太滿意，15.1%非常不滿意，17.8%沒有意見，10.1%不知道、拒答。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，換句話說，最新民意顯示，在20歲以上台灣人中，三成八基本上滿意這次陳內閣的組成，三成四不滿意。這項發現傳達了一個重要訊息，那就是新內閣的社會支持基礎略顯薄弱，未來能否贏得大多數國人歡心和肯定是不小的挑戰。

游盈隆說，進一步分析，有四點值得注意。第一，從年齡層看，20至44歲公民中，不滿意者略多於滿意者，而45歲以上公民，滿意者明顯多於不滿意者。更具體地講，20至24歲者，有31.4%滿意，38.1%不滿意。25至34歲者，有33.6%滿意，31.5%不滿意。35至44歲者，有32.8%滿意，35.8%不滿意。45至54歲者，有39.6%滿意，38%不滿意。55至64歲者，有43.1%滿意，38.2%不滿意。65歲以上者，則是42.9%滿意，28.5%不滿意。

游盈隆說，第二，從教育背景看，初國中及以下教育程度者，滿意者多於不滿意者， 而專科、高中、高職教育程度者，不滿意者多於滿意者；至於大學及以上教育程度者則是，滿意者略多於不滿意者5.7個百分點。

第三，從職業背景看，各行各業對陳內閣滿意與否看法不一，無業待業者、退休人員、農民、高階白領人員、學生、家庭主婦滿意者高於不滿意者，但軍公教人員和勞工不滿意者則高於滿意者，基層白領 人員與自營商企業主滿意與不滿意大約一半一半。

游盈隆也說，第四，從政黨支持傾向看，民進黨支持者中，七成四滿意，一成不滿意。國民黨支持者中，一成七滿意，六成五不滿意。民眾黨支持者中，近四成滿意，四成五不滿意。中性選民中，近二成二滿意，二成五不滿意。

本次調查由山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。訪問期間是2023年2月13至14 日。對象是以全國為範圍的20歲以上成年人，抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣。有效樣本1072人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料 進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。

內閣 游盈隆

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