藍委揚言杯葛陳建仁施政報告　陳琬惠：應遏止作秀歪風

行政院長陳建仁明天將首度到立法院施政報告並備質詢，國民黨立法院黨團表態將會杯葛，宣稱「這是民進黨留下的慣例」。民眾黨立委陳琬惠表示，立委職責應該是監督政府，代表人民向政府官員發問，國民黨每碰到爭議就想杯葛，干擾議事進行，呼籲國民黨立委應該遏止這種作秀歪風

陳建仁明天將首度以行政院長身分赴立法院施政報告，外界關注施政方針、全民普發現金6000元、住宅三箭等議題，在野黨磨刀霍霍要挑戰行政團隊，不過，國民黨卻表態要杯葛陳建仁施政報告，不讓陳建仁順利上台。

陳琬惠批評，國民黨一職以來欠缺議題努力，每逢碰到爭議，就想杯葛、干擾會議流程，這不是立委的責任，一方面這樣的作為除了作秀，也是讓民進黨不用深刻的面對人民的問題。國民黨不能總是期盼能以這種獵奇的行徑，吸引媒體與人民的關注。

陳琬惠說，近年來每逢重要的議題，例如開放美國萊豬進口，藍綠兩黨一個裝瘋、一個賣傻，呼籲國民黨立委應該遏止這種作秀歪風，回歸理性監督，對人民關心的議題向行政團隊提出質詢，期盼對人民的疑問提出回應及解方。