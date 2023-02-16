馬祖海底電纜中斷形同孤島 國民黨團質疑國安危機升級

國民黨立法院黨團今天質疑，馬祖的兩條海底電纜中斷至今兩週，馬祖居民淪為二等公民，全島民眾已經炸鍋，國安危機恐怕已經完全升級，未來若有重大災變、軍事緊急狀況要怎麼聯絡，台灣恐怕將會面臨重大困境。

國民黨立法院黨團上午舉行「兩條海底電纜全斷線，馬祖成孤島！」記者會，國民黨立委陳雪生指出，馬祖的海纜總共有三條線，第一條線因為老舊已經淘汰，另外還有二號跟三號海纜，而第四號海纜則還在規劃當中，中華電信已經開始準備著手作業。

陳雪生說，馬祖的第二條海纜在2月2日被中國大陸的漁船拖斷，第三條海纜也在2月8日遭到貨船拖斷，究竟是漁船、貨船還是兩岸之間的衝突，他們不得而知，沒有類似情報，但是中共的貨船確實已經越過兩岸的中線。

陳雪生認為，台灣的國安危機恐怕已經全面升級，海纜斷線讓整個馬祖成為孤島，涉及層面不只是觀光跟教育，甚至連軍事都受到影響，男女老少都哇哇叫，包括觀光民宿業者要訂機位、訂床位全部癱瘓，「就連立委跟縣長之間的通話也完全斷線，已經造成一個危機」。

陳雪生指出，根據中華電信的說詞，海纜修復船4月才能到達馬祖海域，到時候才可以把海纜撈起來，但是馬祖跟台灣的通訊已經完全中斷，居民無所適從，馬祖全島民眾已經炸鍋，擔心自己淪為二等公民。

陳雪生認為，行政院要負起完全的責任，不只是當地民眾的需求，在馬祖服役的青年也受到影響，國防部、國安局與國安會都應該站出來，行政院長陳建仁的團隊更要站出來解決問題。

國民黨團書記長謝衣鳯說，現在所有國民都是依靠手機、網路在跟外界聯絡，而馬祖島上的居民、官兵已經忍受超過一個禮拜，當地沒有通訊與網路系統，全島僅依靠微弱的微波備援服務支撐，而且主要是提供給政府機關及金融單位，老百姓根本無法完全使用。

謝衣鳯呼籲，希望行政院能夠責成中華電信及相關單位儘速搶修，並且針對馬祖通訊的微波備援系統儘速擴充建設，請政府部門嚴正地看待離島居民，讓他們享受到一等公民的服務，在通訊、醫療的相關設備都要跟台灣本島的居民一樣，不要受到這樣子的後果。

國民黨團總召曾銘宗表示，馬祖的兩條海底電纜中斷至今，國民黨團想要請教蔡政府與陳內閣，假設這段期間馬祖發生重大災變、軍事緊急情況要怎麼聯絡、怎麼處理，台灣恐怕會面臨重大的困境。

曾銘宗強調，這是嚴重的國安問題，更是重大的民生議題，請政府重視面對問題，提出中長期的解決方案，確保國家安全及當地民眾生活的基本權益，不要讓馬祖的民眾無辜無援，進而讓他們陷入孤島的情況。