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如何贏高嘉瑜？游淑慧：關鍵在如何幫黨爭取中間年輕票

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
已表態爭取參選港湖立委初選的議員游淑慧今天說，她認為這一區勝選關鍵，在於要思考如何下架民進黨、挑戰高嘉瑜？還有爭取更多中間、年輕選民支持。圖／游淑慧提供
已表態爭取參選港湖立委初選的議員游淑慧今天說，她認為這一區勝選關鍵，在於要思考如何下架民進黨、挑戰高嘉瑜？還有爭取更多中間、年輕選民支持。圖／游淑慧提供

台北市議員李彥秀今天接受資深媒體人黃暐瀚專訪提到，2024港湖立委誰出來選，關鍵在於怎麼贏？能不能拿回這一席，不管誰出來選，都要有能力整合黨籍議員。已表態爭取參選的議員游淑慧今天則說，她認為先不要擔心內部整合，她對黨內同志有信心，一定會團結對外，應該要思考如何下架民進黨、挑戰高嘉瑜？還有爭取更多中間、年輕選民支持。

李彥秀今天接受資深媒體人黃暐瀚專訪，對於是否再戰2024立委？李彥秀說，預計等南投補選完，3月中下旬會決定要不要選，甚至她說，高嘉瑜非常強，她決定參選與否「是要思考怎麼贏？能不能國民黨拿回這一席，才是關鍵」。

游淑慧今天則表示，她覺得面臨2024這一場政黨對決的時候，先不要擔心內部整合的問題，她對自己國民黨的議員同志有信心，一定會團結對外，現在目前所思考的是要如何下架民進黨？如何挑戰高嘉瑜？因為要挑戰的對手不是黨內的人，而是高嘉瑜。

游淑慧也說，第二就是如何代表國民黨爭取到更多中間、尤其是年輕選民支持，這才是他認為港湖2024這一役的勝敗關鍵。

游淑慧說，候選人的信心非常重要、勇往直前，認清對象是高嘉瑜，認清要尋求支持的是中間與年輕選民，她認為是這場選舉最重要的關鍵。

高嘉瑜 議員 游淑慧

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