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馬祖兩條海纜全斷影響通訊 民進黨團籲夏立言向陸抗議
台灣至馬祖間兩條海纜全斷，斷纜原因疑似遭一艘貨輪損害，讓馬祖居民的通訊斷訊，國民黨立法院黨團今天呼籲政府重視。民進黨立法院黨團表示，海纜斷裂頻率研判，幾乎是故意的行為，呼籲大陸政府拿出管理能力，不要騷擾台灣跟馬祖，也建議人在大陸訪問的國民黨副主席夏立言，應該當面向中共表達嚴正抗議，全力補救相關機制，不是只聽從統戰議程，實質權益卻不顧。
民進黨團幹事長鄭運鵬指出，大陸對台騷擾除了飛機、軍艦、飛彈外，現在高空有氣球，海底斷電纜，中國商漁船對外宣稱是商業行為，實際上馬祖二號、三號海纜斷訊，是中國商漁船造成的結果，需要國際海纜船協助修復，
台灣跟馬祖兩條海纜接連斷裂，鄭運鵬說，大陸長期在馬祖周邊抽海砂，改變水文跟海底狀況，也造成海纜斷裂，這是長期的行為，破壞頻率看來幾乎是故意行為，嚴正對大陸表達抗議，並要求拿出管理能力，不要騷擾台灣跟馬祖，這已經是國安層次的問題。
民進黨立委洪申翰表示，造成馬祖權益受影響的始作來源來自大陸，夏立言現在還在大陸訪問，如果國民黨真的很在意，應該向中共表達嚴正抗議，並要求補救及補償機制，而不是表面交際，甚至聽從統戰議程安排，實質權益卻不顧。
民進黨立委劉世芳提到，現在台灣至馬祖兩條海纜都斷裂，微波干擾較強，中華電信也會盡力完成海底電纜修復，行政院也針對海底第四條電纜正在招標中，
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