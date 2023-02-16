林智堅為何選在這時候道歉？ 徐巧芯爆內幕：想阻止台大做1事

新竹市前市長林智堅涉嫌論文抄襲，被視為民進黨九合一慘敗的原因之一，他日前也在臉書上發文，宣布撤回台大訴願案並向社會大眾道歉。對此，國民黨台北市議員徐巧芯認為，林智堅選在這時候出來道歉，是因為想要覆蓋台大的訴願結果，再加上他出招延遲時間，不然結果應該上禮拜就出爐了。

「委屈在哪裡啊？」徐巧芯昨（15）日在節目《新聞大白話》中提到，今天是你（林智堅）連在中華大學學位被撤銷之後的訴願都被駁回了，而且訴願（駁回理由）裡面寫得非常清楚，認定林智堅沒有研究能力，「所以林智堅本來這個方向目前是對的，為什麼？其實好多人都講過了，你怎麼不學學鄭文燦呢？」

為什麼林智堅會選在這時候出來講說要道歉，然後要撤回訴願？徐巧芯認為林智堅拿中華大學的訴願不再去追行政訴訟這件事去做幌子，但其實是想要覆蓋什麼？是想要覆蓋台大的結果，因為社會上最關注的還是台大，因為台大是全台灣（學術）首府。

徐巧芯說道，「經過中華大學那個訴願裡面的內容，就發現說，原來老師跟學校是在保護林智堅，雖然撤銷你的論文跟學位，但是基本上嘴巴閉得很緊，具體內容沒說為什麼，讓你在外面還有發揮空間」。

「都是他抄我的啊等等，可是如果訴願，出來的時候白紙黑字！」徐巧芯表示連統計分析軟體是什麼你都不知道，根本沒有研究能力被寫在上面，等於是被二度打臉，叫「智取其辱」，所以他總不能繼續這樣子「智求多福」吧？應該要當機立斷做處理。

徐巧芯透露實際上台大的訴願，早在上禮拜左右就已經到了要提出的deadline（最後期限）了，所以現在還沒有看到台大的訴願結果，完全是因為林智堅那邊出招。徐巧芯指出，「就是林智堅那邊如果提出一些，比如說你要撤告了，或是說你要撤掉這個（訴願），甚至說你有要補充的，就可以在法定上再延遲一點點的訴願時間，所以如果不是林智堅這邊有出招的話，我們現在已經看到台大的訴願結果」。

徐巧芯認為林智堅膚淺的道歉，實際上是不讓大家知道，打了台大這場訴願，結果會怎麼樣，訴願裡面會怎麼寫。最後，徐巧芯強調「再加上已經讓民進黨失太多血了，賴清德要解決學倫問題，可是被大家說你連林智堅都處理不好，你跟我談要處理別人的學倫問題？『笨蛋！問題在林智堅！』」