李彥秀證實：蔣萬安曾找當選戰總幹事 這兩件事婉拒

2024立委選舉，台北市議員游淑慧日前已表態爭取內港湖立委初選，游淑慧日前也透露，她與國民黨議員李彥秀私下對話表示，李彥秀去年回來選議員是因「身體因素」，後來再問有沒有考慮2024年立委選舉，李彥秀還是同樣的態度。李彥秀今天接受專訪表示，她現在身體狀況好了，這次參選議員就是因為醫師已經「開綠燈」了。

李彥秀今天接受媒體人黃暐瀚專訪，李彥秀首度證實，台北市長蔣萬安去年打選戰時，曾找她擔任競選總操盤手，不過婉拒的兩個理由，第一，就是因自己的身體狀況才剛好，醫師要她多評估；另外則是答應蔣萬安，會全力幫忙穩住港湖，最後也幫蔣萬安衝高港湖選票，讓蔣萬安在港湖選票勝過黃珊珊與陳時中。

李彥秀說，兩年前她因甲狀腺亢進，除亢進外，還嚴重影響免疫系統，後來也發生眼疾問題，病情拖得很嚴重，甚至病程快引發憂鬱症，一年多開了四次眼睛的刀。經過一年多的治療調養，能選議員是因為醫生開了綠燈。

李說，當時蔣萬安找她當選戰總操盤手時，當時身體狀況，醫生問她「你要不要再評估？」所以才婉拒蔣萬安，因當操盤手壓力非常大，幫蔣萬安總操盤壓力會非常大，但如果自己選戰「輸了就算了」。不過她也有答應蔣萬安，私底下有個默契就是「幫蔣萬安拿下港湖選票「，最後蔣萬安在港湖拿下的票都高於黃珊珊及陳時中。