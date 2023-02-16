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再戰2024？李彥秀曝3月中下旬表態：關鍵在於怎拿回港湖

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨台北市議員李彥秀今天接受資深媒體人黃暐瀚專訪。引用自直播
國民黨台北市議員李彥秀今天接受資深媒體人黃暐瀚專訪。引用自直播

2024立委選舉，國民黨已有多位議員陸續表態爭取立委初選，北市港湖已有議員游淑慧表態爭取，曾任港湖立委、2022拿下港湖議員最高票的國民黨議員李彥秀要不要再戰2024？李彥秀今坦言，的確有跟家人討論，她決定參選與否「是要思考怎麼贏？能不能國民黨拿回這一席，才是關鍵」。

李彥秀也說，因為她現在是國民黨黨婦女部主任，黨主席朱立倫現在第一句話，就是要她多去南投走走，她現階段工作還是要先幫黨拿下南投補選，她應該會在3月中至3月底，決定要不要選，這個時機會更成熟。

李彥秀今天接受資深媒體人黃暐瀚專訪，對於是否參選2024立委？李彥秀說，民進黨現任立委高嘉瑜「非常強」，尤其這次國民黨2022議員拿下總票數11萬多票，不管誰出來選，「都要有能力整合黨籍議員，因11多萬票未必能百分之百轉換成立委選票」，誰出來關鍵在於「能不能整合」、還有母雞也很重要。

對於遲遲未表態，李彥秀提到，因為她目前還是黨的婦女部主任，目前還是要好好幫國民黨拿下南投補選，甚至黨主席朱立倫見到他第一句話還是不斷提醒她，現在工作是婦女部主任，南投馬上要補選，南投選情很緊張，婦女部要多去跑跑。李說，所以她現在不是先想自己，是要先將黨務做好。

李彥秀也透露，昨天李貴敏等委員碰到她，也都問要不要選？她的回答是「給我一點彈性與空間」，坦言自己還有好幾個坎要去溝通，包括要打的話，怎麼打這個選戰，包括家人、團隊、還有總統候選人團體布建怎麼打？

李說，說沒有與家人討論是不誠實，先生侯冠群對於是否再戰2024？丈夫完全支持她的決定；不過女兒是反對的，看到媽媽兩年前動這麼多手術，真的嚇壞了。至於地方聲音，李彥秀也透露，港湖有60多位里長，有很多人勸進選立委，不過也有里長跟她說，當議員也很好。

李彥秀 議員 國民黨

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