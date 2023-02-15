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【即時短評】蔡未道歉 論文案戰場沒清乾淨

聯合報／ 本報記者丘采薇林河名
民進黨主席賴清德主持中執會。記者曾原信／攝影
民進黨主席賴清德主持中執會。記者曾原信／攝影

民進黨主席賴清德周三再度召開中執會通過最新「排黑條款」，有感訓紀錄的英系中常委黃承國不能再參選黨職。由於新條款未「溯及既往」，保住了英系和黃承國的面子，英系醞釀的情緒隱忍不發。賴上任後連三周中執會通過改革議案，射出三箭不惜自傷，雖宣示黨未來沒有灰色地帶，但論文案尚缺「前黨主席」蔡英文的道歉，戰場還沒完全清理乾淨。

民進黨去年九合一選舉慘敗，賴清德上任後，力圖扭轉社會對民進黨的觀感。第一周中執會，將疑似涉賄的台南市正副議長邱莉莉、林志展送中評會停權；第二周制定學倫新規範，要求未來公職參選人須簽署切結書，並繳交論文給黨中央審查；本周進入深水區，擴大參選黨公職的排黑規定，黨內雖有雜音，但賴深知，此時若不拆彈，也不用談以後。

黨內改革勢必碰觸派系既存利益，但即便黨內各派系及所屬網軍少不了閒言閒語，都動搖不了賴清德的意志。看在身邊盟友的眼中，不免膽戰心驚。尤其，接下來，二○二四總統及立委初選將登場，賴本身將是參選人，身為黨主席在下半年又要負責提出不分區名單，涉及派系利益，可能直接搬上檯面廝殺。在射出「改革三箭」之後，後續如何運用政治手腕讓派系和平共處，將是更大的考驗。

但即使致力改革，仍然未竟全功。鬧得轟轟烈烈的林智堅論文案，在新訂黨內學倫機制之後，民進黨官網的闢謠專區也更新，悄悄撤下去年幫林智堅學位辯護的圖卡；原本強調「戰清白」的林智堅，態度也有了大轉變，不但公開道歉，還將台大訴願案撤回，論文案總算有了「正向改變」。

只是，林智堅的轉變，雖回應了「賴主席」針對學倫案的對外宣示，但當初下令「全黨挺一人」的蔡英文總統，至今仍未道歉，更別提林智堅的台大指導教授陳明通持續不認錯，還在持續拉扯民進黨的傷口。為清理二○二四的戰場，賴清德急於拆彈，只怕黨內仍處處布雷。

林智堅 民進黨 賴清德

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