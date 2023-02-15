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藍營最大公約數？國民黨議員勸選總統 「她」兩手畫叉拜託打住

潘孟安談信賴台灣協會：未來小英之友會也要併進來

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
屏東縣前縣長潘孟安（左）出版新書「紅色鋼鐵人」。記者季相儒／攝影
屏東縣前縣長潘孟安（左）出版新書「紅色鋼鐵人」。記者季相儒／攝影

屏東縣前縣長潘孟安卸任後不入閣，未來將幫助副總統賴清德力拚2024總統大選。今天被問到未來會擔任什麼角色，潘孟安說，2000年以前，他的角色扮演都在屏東，未來他也可能會在屏東輔選，但還沒討論什麼工作角色。「我不敢說是操盤手，跑腿倒是真的，總是要有人去跑龍套。」

潘孟安最近出新書「紅色鋼鐵人」，他今天接受網路節目「齊有此理」專訪，被問到未來如何幫賴，他表示，政務現在由行政院長陳建仁、副院長鄭文燦帶領，黨務也要有人去做，選務總是要有人來跑腿，民進黨中生代要分進合擊，共同一致。

被問到是否會擔任賴競選團隊總幹事，潘孟安說，賴清德現在還不是候選人，還不能這樣講，必須照民主規則來，定案賴是候選人，整個團隊才會清楚。他也說，過去各縣市已經發起「信賴台灣願景協會」，當然未來「小英之友會」也會併進來，大家要整合，大家分進合擊才能成大事。

被問賴清德的優點是什麼？潘孟安說，他認為是正直及孝順，有情有義，但賴比較害羞，比較嚴謹，所以一般人認為賴清德不苟言笑，其實賴私下也是很會說笑，不是大家以為的冷酷，其實賴清德很有溫度，內心也是很熾熱，自我要求很高，希望把好的一面呈現在大家面前，「只要跟他坐下來，一定是有溫度的聊天。」

潘孟安也說，2024民進黨會很艱困，2022民進黨大敗，將來民進黨五個縣市挑戰就比較大，但他也深具信心。他認為，國民黨在2022得票並沒有增加很多，但民進黨少了很多，尤其2020「蔡賴配」得到817萬票，這次少了兩百多萬票，未來挑戰不只是兩岸及美日關係，未來還會遇到疫後經濟及世界通膨等問題，如何把經濟弄好是很大的挑戰。

潘孟安 賴清德 民進黨

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